Stocks to buy: ये 4 शेयर भर देंगे आपकी जेब!

भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव है। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स आधे प्रतिशत से अधिक गिरकर ट्रेड कर रहे थे। वहीं US फेडरल रिजर्व के जरिए 25 बेसिस प्वाइंट्स की दर में कटौती और 2024 के यूएस चुनावों में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की हालिया जीत के बाद सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद भारतीय इक्विटी बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बिकवाली जारी है।

इस उतार-चढ़ाव के बाजार में ब्रोकरेज फर्म StoxBox ने अपनी टॉप पिक्स जारी की हैं। जिसमें अच्छी तेजी की संभावना जताई है।

Maruti Suzuki India

StoxBox ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) को वर्तमान बाजार मूल्य पर खरीदने की सिफारिश की है और इसके लिए टार्गेट प्राइस ₹11,666 से ₹12,000 तक रखा है। कंपनी ने Q2FY25 में मिक्स प्रदर्शन दिखाया, जिसमें 0.2% की YoY रेवेन्यू वृद्धि ₹35,589.1 करोड़ रही, लेकिन यह बाजार की उम्मीदों से कम था। घरेलू बिक्री में 3.9% की गिरावट आई, जबकि एक्सपोर्ट में 12.1% की वृद्धि हुई। PAT में 17.4% की गिरावट आई, जो उच्च छूट और कमोडिटी लागत के कारण हुई।

हालांकि, मारुति सुजुकी त्योहारी बिक्री को लेकर पॉजिटिव है,और इसका रिटेल बिक्री में 14% की YoY वृद्धि हुई है। कंपनी अपनी EV और CNG पेशकशों को विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें जापान को निर्यात भी शामिल है।

Godrej Agrovet

गोदरेज एग्रोवेट के Q2FY25 परिणाम स्थिर प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जिसमें ₹2,448.8 करोड़ का रेवेन्यू है, जो YoY 4.8% कम है, और EBITDA में 10.9% की YoY वृद्धि ₹223.4 करोड़ रही है। हालांकि, शुद्ध लाभ में 7.8% की YoY गिरावट ₹95.8 करोड़ पर रही, लेकिन एनीमल फीड और ऑइल पाम सेगमेंट में मार्जिन सुधार हुआ, जबकि डेयरी सेगमेंट में वैल्यू एडिड उत्पादों के कारण 3% की वृद्धि देखी गई। एक मजबूत H2 FY25 की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे एक सतर्क पॉजिटिव समर्थन मिलता है, ब्रोकरेज फर्म ने कहा।

GHCL

StoxBox ने GHCL को वर्तमान बाजार प्राइस पर ₹610 के पास के टार्गेट प्राइस के साथ खरीदी की सलाह दी है, और आने वाले महीनों में ₹660-680 तक की संभावित वृद्धि को देखा है।

ब्रोकरेज के मुताबिक GHCL मजबूत निवेश क्षमता को दर्शाता है, जिसमें EBITDA मार्जिन में QoQ 51 bps सुधार (26.6%) और शुद्ध लाभ में YoY 8.4% की वृद्धि ₹154.8 करोड़ तक रही। वैश्विक सोडा ऐश बाजार में चुनौतियों के बावजूद, घरेलू मांग, विशेष रूप से सोलर ग्लास उत्पादन सकारात्मक बनी हुई है। इसके अलावा, GHCL के ₹200-250 करोड़ के निवेश को लेकर उम्मीद है कि यह FY26 से आय में योगदान करेगा।

Chalet Hotels

StoxBox के अनुसार Q2FY25 में मजबूत प्रदर्शन किया। इसके लिए टार्गेट प्राइस ₹905 प्रति शेयर रखा गया है। मुख्य विशेषताओं में कुल आय में 20% की YoY वृद्धि ₹377 करोड़ तक, और हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू में 18% की वृद्धि ₹335.2 करोड़ तक शामिल है, जो 74% की स्थिर ऑक्यूपेंसी दर और ₹7,756 के RevPAR में सुधार के कारण हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

