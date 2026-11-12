Bank Stocks: ICICI और Axis Bank में तेजी की उम्मीद! YES Bank समेत इन शेयरों पर ब्रोकरेज ने दी चेतावनी

भारतीय बैंकिंग सेक्टर को लेकर विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता नजर आ रहा है। ब्रोकरेज फर्म Investec की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी निवेशक अब भारतीय बैंकों में निवेश बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, सभी बैंकिंग शेयरों को लेकर ब्रोकरेज की राय एक जैसी नहीं है। कुछ शेयरों में खरीदारी की सलाह दी गई है, जबकि कुछ से दूर रहने को कहा गया है।

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अमेरिकी निवेशकों का भारतीय बैंकों पर बढ़ा भरोसा

Investec ने अक्टूबर के आखिर और नवंबर की शुरुआत में अमेरिका के 16 संस्थागत निवेशकों से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों के बाद भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर निवेशकों का नजरिया ज्यादा सकारात्मक हुआ है।

निवेशकों ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, रुपये में स्थिरता, दूसरे उभरते बाजारों के कमजोर प्रदर्शन और AI से जुड़े निवेश के रुझान में बदलाव को भारत के लिए सकारात्मक माना है। इसके अलावा भारतीय शेयरों का उचित वैल्यूएशन भी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

YES Bank और HDFC Bank पर क्या है राय?

Investec ने अलग-अलग बैंकिंग शेयरों के लिए अपनी रेटिंग और टारगेट प्राइस बताए हैं।

YES Bank: Sell रेटिंग, टारगेट ₹15

IndusInd Bank: Sell रेटिंग, टारगेट ₹815

HDFC Bank: Hold रेटिंग, टारगेट ₹840

ICICI Bank: Buy रेटिंग, टारगेट ₹1,705

Axis Bank: Buy रेटिंग, टारगेट ₹1,540

SBI: टारगेट ₹1,250

रिपोर्ट में YES Bank और IndusInd Bank केवल दो ऐसे शेयर हैं, जिन पर Sell रेटिंग दी गई है।

किन बैंकों पर सबसे ज्यादा भरोसा?

Investec ने बड़े प्राइवेट बैंकों में ICICI Bank और Axis Bank को अपनी पहली पसंद बताया है। सरकारी बैंकों में SBI, Union Bank of India और Indian Bank पसंदीदा शेयर हैं।

वहीं, छोटे और मझोले बैंकों में IDFC First Bank, AU Small Finance Bank और Ujjivan Small Finance Bank को प्राथमिकता दी गई है।

निवेशकों को किन बातों की चिंता?

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय बैंकों की मजबूत कमाई, बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी और लोन ग्रोथ को निवेशक सकारात्मक मान रहे हैं।

हालांकि, परिवारों पर बढ़ता कर्ज, बैंकों और NBFCs के गोल्ड लोन में तेज बढ़ोतरी और सूखे से लोन की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा चिंता का विषय है।

Paytm, MCX और BSE पर भी नजर

Investec की बैठकों में Paytm को लेकर भी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। निवेशक इसके फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ऑपरेटिंग लीवरेज और AI से जुड़ी संभावनाओं को सकारात्मक मान रहे हैं।

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इसके अलावा एक्सचेंज सेक्टर में MCX और BSE को लेकर भी निवेशकों का रुख सकारात्मक रहा।