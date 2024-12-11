ये नए जमाने का Stock डबल कर देगा आपका पैसा!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारये नए जमाने का Stock डबल कर देगा आपका पैसा!

क्विक कॉमर्स कंपनी Zomato को लेकर शी ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley में अपना नजरिया रखा है। ब्रोकरेज इस शेयर पर भी बुलिश नजर आ रहा है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Dec 11, 2024 08:22 IST

क्विक कॉमर्स कंपनी Zomato को लेकर शी ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley में अपना नजरिया रखा है। ब्रोकरेज इस शेयर पर भी बुलिश नजर आ रहा है। आइये जानते हैं कंपनी और स्टॉक से जुड़े अहम प्वाइंट्स जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं।

विदेशी ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शेयर अगले 3-4 सालों में दोगुने भाव पर पहुंच सकता है। शेयर अभी 295-297 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज ने इसपर 36% का अपसाइड टारगेट दिया है। Morgan Stanley की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक Zomato के शेयरों में अगले 3-4 सालों में दोगुनी बढ़ोतरी की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Zomato की क्विक कॉमर्स (Blinkit) और फूड डिलीवरी बिजनेस में मजबूत पकड़ और बाजार नेतृत्व इसे इस सेक्टर में टॉप पिक बनाते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक Zomato का फूड डिलीवरी बिजनेस और Blinkit का क्विक कॉमर्स बिजनेस 2030 तक 5% से अधिक एडजस्टेड EBITDA मार्जिन तक पहुंच सकता है। Zomato फूड डिलीवरी के क्षेत्र में पहले से ही बाजार का नेतृत्व कर रहा है। भारत में क्विक कॉमर्स का बाजार 2024 में लगभग 6.8 अरब डॉलर का हो सकता है. Morgan Stanley का अनुमान है कि यह 2030 तक 42-55 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है. इस वृद्धि को Zomato की Blinkit जैसी सर्विस से बढ़ावा मिलेगा, जो 40 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ बाजार में प्रमुख स्थिति बनाए रख सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 11, 2024