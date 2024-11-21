₹100 से कम के PSU Bank Stock पर बुलिश ब्रोकरेज, Adani पर आई खबर से शेयर में गिरावट
भारत के उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ग्रुप के शेयरों की जबरदस्त पिटाई हुई। इतना ही नहीं अडानी ग्रुप को लोन देने वाले सरकारी बैंकों के शेयर भी इस गिरावट की जद में आए। ऐसे वक्त निवेशकों के बीच ये भी सवाल रहा कि इस गिरावट में क्या खरीदारी का मौका बन रहा है।
गौतम अडानी का मामला सामने आने के बाद कई सरकारी बैंकों के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 6 प्रतिशत की गिरावट के साथ 95 रुपए की रेंज में आ गया। आपको बता दें कि PNB ने अडानी ग्रुप को 7000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। जाहिर है आने वाले समय में इस लोन एक्सपोजर का असर असेट क्वॉलिटी पर दिख सकता है। जिसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिली।
इस बीच ब्रोकरेज फर्म शेयरखान ने इस PSU Bank Stock को लेकर रिपोर्ट जारी की है। जिसके तहत PNB स्टॉक खरीदने की सलाह दी गई है। ब्रोकरेज ने कहा कि PNB की असेट क्वॉलिटी मेंटेन है जिसके कारण ROA भी स्टेबल है। हालांकि Q2 में कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमजोर रहा था। डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट का ग्रोथ हेल्दी है। मैनेजमेंट बैड लोन रिकवरी को लेकर काफी पॉजिटिव है। बैंक का बैड लोन अभी भी 1.4 लाख करोड़ रुपए का है। FY25 के लिए 11-12% डिपॉजिट ग्रोथ का गाइडेंस रखा गया है जो मॉडरेट है। बैंक के प्रदर्शन में लगातार सुधार है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 19.91 प्रतिशत पर पहुंच गया जो Q1 में 16.82% था। EPS यानी हर शेयर पर कमाई 3.90 रुपए रही जो Q1 में 2.95 रुपए थी. ROA 1.02% रहा जो जून तिमाही में 0.82% था। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (GNPA) 4.48% पर आ गया जो मार्च 2022 में 11.78% था। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NNPA) 0.46% पर आ गया जो मार्च 2022 में 4.80% था।
नया टारगेट
कुल मिलाकर यह बैंक लगातार मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा है। शेयरखान ने PNB शेयर के लिए BUY की रेटिंग और 125 रुपए का टारगेट दिया है। यह शेयर 95 रुपए की रेंज में है। ऐसे में टारगेट 30 प्रतिशत से ज्यादा है।
अडानी ग्रुप के कुल कर्ज में बैंकों और NBFC का करीब 36 प्रतिशत का एक्सपोजर है। बैंकों और NBFC का मिलाकर 88,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का एक्सपोजर है। देश के 3 बड़े बैंक जिसमें SBI, PNB, Bank of Baroda ने सिर्फ 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज दे रखा है। इसके अलावा Bank of India, Canara Bank, Union Bank का भी एक्सपोजर है। वहीं प्राइवेट बैंक Axis Bank, ICICI और HDFC Bank का एक्सपोजर है।
