अगले 6-9 महीने में ये स्टॉक कराएगा बंपर कमाई? Axis Securities ने लगाया बड़ा दांव - आपके पास है?
घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर अपना दांव लगाया है और इस पिक ऑफ द वीक (Pick of the Week) घोषित किया है। चेक करें कितना है इसका टारगेट प्राइस?
Federal Bank Share Price Target: अगर आप भी ऐसे शेयर की तलाश में हैं जो अगले 6-9 महीने में आपको बंपर कमाई कर के दे तो आप सही खबर पढ़ रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगले 6-9 महीने में 10% तक बढ़ सकता है।
घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर अपना दांव लगाया है और इस पिक ऑफ द वीक (Pick of the Week) घोषित किया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Federal Bank Limited.
Federal Bank Share Price
आज दोपहर 13:55 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.44% या 0.85 रुपये गिरकर 191.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.42% या 0.81 रुपये टूटकर 191.92 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Federal Bank Share Price Target
ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 213 रुपये का दिया है।
Federal Bank Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 2 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
पिछले 3 महीने की बात करें तो शेयर इस दौरान 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक गिरा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 88 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 362 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
Federal Bank Dividend History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार अगस्त 2024 में 1.20 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 1 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2022 में 1.80 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2021 में 0.70 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2019 में 1.40 रुपये का डिविडेंड दिया है।
Federal Bank Bonus History
बीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने जुलाई 2015 में 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया था।