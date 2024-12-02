Brightcom Group के Q1FY25 नतीजे जारी, ट्रेडिंग पर लगी रोक हटने पर आई खबर!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBrightcom Group के Q1FY25 नतीजे जारी, ट्रेडिंग पर लगी रोक हटने पर आई खबर!

Brightcom ग्रुप, जिनके शेयर BSE और NSE के जरिए ट्रेडिंग के लिए निलंबित हैं। कंपनी ने 1 दिसंबर, रविवार को अपनी बोर्ड मीटिंग के बाद वित्तीय वर्ष 2025 की जून तिमाही के परिणाम घोषित कर दिए हैं।

NEW DELHI,UPDATED: Dec 2, 2024 08:24 IST

तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹1,182 करोड़ रहा, जबकि मार्च तिमाही में यह ₹705 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2024 की जून तिमाही में ब्राइटकॉम ग्रुप ने ₹1,690 करोड़ की टॉपलाइन रिपोर्ट की थी। तिमाही का नेट प्रॉफिट भी ₹37.45 करोड़ से बढ़कर ₹159.5 करोड़ हो गया। जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ब्राइटकॉम ग्रुप का नेट प्रॉफिट ₹321.5 करोड़ था।

ब्राइटकॉम ग्रुप के दोनों बिजनेस सेगमेंट्स - डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट ने मार्च तिमाही के मुकाबले अपने टॉपलाइन में बढ़ोतरी की रिपोर्ट की। जबकि डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट का रेवेन्यू साल दर साल घटा, सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट सेगमेंट में साल दर साल मामूली बढ़ोतरी देखी गई।

इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने 30 नवंबर को हुई बोर्ड मीटिंग में दो नए स्वतंत्र निदेशकों - पीवी सुब्बा राव और दीपिका दलिया की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हालांकि, वर्तमान अर्निंग के एलान के दौरान ब्राइटकॉम ग्रुप ने यह नहीं बताया कि उसका ट्रेडिंग निलंबन कब वापस लिया जाएगा होगा। पिछले हफ्ते, कंपनी ने यह संकेत दिया था कि ट्रेडिंग निलंबन के खत्म करने की समयसीमा को उस समय आगे बढ़ाया जा सकता है, जब कंपनी Q1 FY25 के अपने परिणाम घोषित करेगी, जिसे उसने अब कर दिया है।

कंपनी के एक पूर्व बयान में यह जानाकरी दी थी कि उसे विश्वास है कि बीएसई और एनएसई के जरिए उसके ट्रेडिंग निलंबन को "14 दिसंबर, 2024 से पहले" रद्द कर दिया जाएगा।

ब्राइटकॉम ग्रुप के 6.5 लाख से अधिक छोटे शेयरधारक अब लगभग 6 महीने से परेशान हैं, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर जून से नियमित ट्रेडिंग के लिए निलंबित कर दिए गए थे। वे केवल 'ट्रेड-फॉर-ट्रेड' सेगमेंट में व्यापार करते हैं और 'जेड' समूह के स्टॉक्स में श्रेणीबद्ध हैं, जहां ट्रेडिंग सिर्फ हफ्ते के पहले दिन होती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
