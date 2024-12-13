Brightcom Group Q2 Result जारी, शेयरों की ट्रेडिंग पर लगी रोक पर क्या आई खबर

मौजूदा वक्त में Brightcom Group के शेयरों के ट्रेडिंग पर रोक है। फिलहाल कंपनी की ओर से सितंबर तिमाही के नतीजों का एलान हो गया है।

तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जून तिमाही के मुकाबले 10.2% बढ़कर ₹1,302.78 करोड़ हो गया। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी जून तिमाही से करीब 17% बढ़कर ₹187 करोड़ हो गया। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि बीएसई और एनएसई पर इसके शेयरों का ट्रेडिंग निलंबन कब तक रद्द किया जाएगा।

एक हफ्ते पहले अपडेट में ब्राइटकॉम ग्रुप ने बताया है कि वह 14 दिसंबर 2024 से पहले अपने ट्रेडिंग निलंबन को रद्द करने को लेकर आश्वस्त है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा था कि निलंबन की प्रक्रिया योजना के मुताबिक प्रगति कर रही है और आवश्यक आवेदन दोनों एक्सचेंजों पर पहले ही लगाए जा चुके हैं। हम निश्चित हैं कि हम सभी नियमों आवश्यकताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निलंबन स्थायी न बने।

ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर अब 6 महीने से नियमित ट्रेडिंग के लिए निलंबित हैं, जिससे 6.5 लाख से अधिक छोटे शेयरधारक परेशानी में हैं। वे केवल 'ट्रेड-फॉर-ट्रेड' सेगमेंट में व्यापार करते हैं और उन्हें 'Z' श्रेणी के शेयरों में रखा गया है, जहां व्यापार केवल सप्ताह के पहले दिन होता है।

एक अलग एक्सचेंज फाइलिंग में, ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा कि बाजार नियामक सेबी ने कंपनी को ₹8 लाख का जुर्माना लगाया था, जो सितंबर और दिसंबर 2023 तिमाही के वित्तीय परिणामों के देर से सबमिशन, इस्तीफे पत्रों का खुलासा नहीं करने, निदेशकों के इस्तीफे का खुलासा करने में देरी और अन्य कारणों के लिए था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।