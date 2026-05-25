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Newsशेयर बाज़ार₹177 करोड़ की बड़ी डील से चमका हॉस्पिटल कंपनी का शेयर, मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल खरीदने का ऐलान - डिटेल्स

₹177 करोड़ की बड़ी डील से चमका हॉस्पिटल कंपनी का शेयर, मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल खरीदने का ऐलान - डिटेल्स

सुबह 11:05 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 7.56% या 19.59 रुपये की तेजी के साथ 278.78 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 7.32% या 19 रुपये चढ़कर 278.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 25, 2026 11:22 IST
AI Generated Image

Stock on Radar: सोमवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी, पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड (Park Medi World Limited) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। सुबह 11:05 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 7.56% या 19.59 रुपये की तेजी के साथ 278.78 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 7.32% या 19 रुपये चढ़कर 278.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

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कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स की आज हुई बैठक में कंपनी ने V3 Healthcare Private Limited के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है।

यह कंपनी 'The Medicity Hospital' नाम से मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चलाती है। इस डील के तहत कंपनी करीब 177 करोड़ रुपये में V3 Healthcare की हिस्सेदारी खरीदेगी।

पार्क मेडी वर्ल्ड ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि अधिग्रहण का 80% हिस्सा 31 अगस्त 2026 तक और बाकी 20% हिस्सा 30 अप्रैल 2030 तक पूरा किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक यह अधिग्रहण ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिससे हेल्थकेयर सेक्टर में विस्तार, ऑपरेशनल तालमेल और नए बाजारों में मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिलेगी।

V3 Healthcare Private Limited के बारे में

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि V3 Healthcare Private Limited की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और कंपनी का ऑपरेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर में होता है। यह कंपनी 'The Medicity Hospital' का संचालन करती है। 

330 बेड क्षमता वाला यह अस्पताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। अस्पताल को NABH मान्यता प्राप्त है, जो बेहतर क्लिनिकल क्वालिटी, मरीजों की सुरक्षा और उच्च स्वास्थ्य सेवाओं को दिखाता है। अस्पताल में आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कई बड़े संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद है। यहां कार्डियक साइंसेज, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, गायनेकोलॉजी, IVF, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ENT, पीडियाट्रिक्स, यूरोलॉजी, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस, ब्लड बैंक और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी समेत 20 से ज्यादा स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं। कंपनी का फोकस मरीजों को बेहतर इलाज और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 25, 2026