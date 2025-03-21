Upcoming Dividend Stock: वाडिया ग्रुप की 160 साल पुरानी कंपनी Bombay Burmah Trading Corporation Ltd ने आज अपने शेयरधारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है।

advertisement

दोपहर 2:25 तक कंपनी का शेयर करीब 1 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी।

Bombay Burmah Dividend

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 200% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देगी।

Bombay Burmah Dividend Record Date

कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए गुरुवार 27 मार्च 2025 का दिन रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है।

Bombay Burmah Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार फरवरी 2025 में 13 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं इससे पहले कंपनी ने अगस्त 2024, सितंबर 2023, अगस्त 2022 और सितंबर 2021 में 1.2 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Bombay Burmah Share Price

दोपहर 2:25 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.28% या 22.15 रुपये चढ़कर 1754.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.85% या 14.75 रुपये की तेजी के साथ 1,752.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Bombay Burmah के बारे में

कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक Bombay Burmah, भारत की सबसे पुरानी ग्रुप कंपनी, वाडिया ग्रुप का हिस्सा है। बॉम्बे बर्मा 160 साल पुरानी कंपनी है जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। Bombay Burmah का एनुअल कंसोलिडेट कारोबार 1.2 बिलियन डॉलर का है।

यह कंपनी वाडिया ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है, जिसकी रुचि बागानों, खाद्य पदार्थों, वस्त्रों, रसायनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइट इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट में है। बॉम्बे बर्मा, बॉम्बे डाइंग और ब्रिटानिया वाडिया समूह की प्रमुख कंपनियां हैं।

