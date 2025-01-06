Penny Stock: एक साल से गिर रहे शेयर ने पकड़ ली रफ्तार, अभी तक 650 फीसदी का दे चुका रिटर्न

सोमवार के कारोबारी सत्र में सुबह बाजार हरे निशान पर खुला था, पर 11 बजे के बाद बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। आज बाजार में करेक्शन हुआ और दोनों सूचकांक 1 फीसदी से ज्यादा गिरकर बंद हो गए। इस गिरावट के बीच एक पेनी स्टॉक से निवेशकों को लाभ हुआ। यह स्टॉक पिछले एक साल से गिरकर कारोबार कर रहा था।

advertisement

जी हां, हम बात कर रहे हैं बोधी ट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड (Bodhi Tree Multimedia Ltd.) के शेयरों के बारे में। कंपनी के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा। सोमवार यानी आज बोधी ट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड (Bodhi Tree Multimedia Ltd.) के शेयर 16.40 फीसदी चढ़कर 11.57 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

एक साल से जारी है गिरावट

पिछले एक साल से कंपनी ने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन, पिछले पांच साल में शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 6 नवंबर 2020 से लेकर 6 जनवरी 2025 में अभी तक शेयर ने 641.67 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक का 52-वीक-हाई 22.19 रुपये और 52-वीक-लो 9.40 रुपये है। बीएसई वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 148.95 करोड़ रुपये है। इस शेयर का प्रॉफिट टू अर्निंग रेश्यो (P/E) 70.11 है, जो शेयर प्राइस से काफी हाई है।

ये शेयर भी है कमाल

IEL Ltd के शेयर में भी शुक्रवार को शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज कंपनी के शेयर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। पिछले हफ्ते शुक्रवार को IEL Ltd शेयर 6.70 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। वहीं आज यह 6.38 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है। इस शेयर ने तीन महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसनें हाई रिटर्न दिया है। कंपनी ने लिस्टिंग प्राइस से अभी तक में 6,000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

