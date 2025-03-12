BT Exclusive: बड़ा अपडेट! जल्द ही ₹2000 करोड़ का आईपीओ लाएगी boAt - DETAILS

boAt IPO: कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट (boAt) पब्लिक होने के अपने दूसरे प्रयास में अगले सप्ताह की शुरुआत में बाजार नियामक सेबी के साथ एक नया ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने की तैयारी कर रहा है।

बिजनेस टुडे की सहयोगी साक्षी बत्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सूत्रों ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया है कि boAt को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (Q2FY26) तक आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल जाएगी।

boAt IPO Details

सूत्रों के मुताबिक आईपीओ का साइज DRHP में ही बताया जाएगा लेकिन अनुमान है कि यह आईपीओ 2,000 करोड़ रुपये होगा, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 1500 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। कंपनी गोपनीय फाइलिंग विकल्प का चयन करेगी, जिससे उसे इश्यू के समय में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा।

आईपीओ के लिए boAt का दूसरा प्रयास

पिछले साल नवंबर में कंपनी ने अपने पब्लिक इश्यू के प्रबंधन के लिए ICICI Securities, Goldman Sachs, और Nomura सहित कई बैंकरों को नियुक्त किया था।

यह कंपनी का पब्लिक होने का दूसरा प्रयास होगा, इससे पहले 2022 में ₹2,000 करोड़ के आईपीओ के लिए कंपनी ने आवेदन दायर किया गया था लेकिन फिर बाद में सही बाजार स्थितियों ना होने के कारण कंपनी ने इस आईपीओ आवेदन को वापस ले लिया था।

उस वक्त boAt ने आईपीओ के बजाए मौजूदा निवेशक वारबर्ग पिंकस और नए निवेशक मालाबार इन्वेस्टमेंट्स से 60 मिलियन डॉलर की फंडिंग ली थी। लेटेस्ट आईपीओ के साथ, boAt द्वारा बिजनेस का वैल्यूएसन लगभग 2 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।

कैसे आई आईपीओ पर यह अपडेट

दरअसल आईपीओ पर यह अपडेट boAt के को-फाउंडर और सीएमओ अमन गुप्ता की उस घोषणा के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शार्क टैंक का लेटेस्ट सीजन उनका लास्ट सीजन होगा, क्योंकि वे बढ़ते कंपीटिशन के बीच अपने ब्रांड और कंपनी की वित्तीय स्थिति को रिवाइव करने पर फोकस कर रहे हैं।

boAt के बारे में

2013 में स्थापित, boAt भारत के अग्रणी वियरेबल और ऑडियो डिवाइस ब्रांड है जिसमें क्वालकॉम वेंचर्स, इनोवेन कैपिटल, वारबर्ग पिंकस और फायरसाइड वेंचर्स जैसे निवेशकों ने पैसा लगाया है।

इसकी मजबूत बाजार उपस्थिति और निवेशकों के विश्वास को देखते हुए, इसके आईपीओ से संस्थागत और रिटेल निवेशकों दोनों की ओर से अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद है।