scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसिर्फ 29 मिनटों में 4 लाख शेयरों में हुआ कारोबार! 3% उछला ये स्मॉल कैप आईटी स्टॉक - नोट करें ट्रिगर

सिर्फ 29 मिनटों में 4 लाख शेयरों में हुआ कारोबार! 3% उछला ये स्मॉल कैप आईटी स्टॉक - नोट करें ट्रिगर

फिलहाल कंपनी का शेयर सुबह 10:28 बजे तक बीएसई पर 1.96% या 0.42 रुपये की तेजी के साथ 21.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 28, 2025 10:34 IST

IT Stock: एआई और साइबरसिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने वाली आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Limited) के स्टॉक में आज 3% की तेजी देखने को मिल रही है। 

फिलहाल कंपनी का शेयर सुबह 10:28 बजे तक बीएसई पर 1.96% या 0.42 रुपये की तेजी के साथ 21.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक में हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण शेयर आज चढ़ा है। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 9:44 बजे तक 3,99,545 इक्विटी शेयरों (करीब 4 लाख) में ट्रेड हुआ है। यानी बाजार खुलने के महज 29 मिनटों में 4 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ।

advertisement

ये भी है ट्रिगर

हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के अलावा शेयर में तेजी के पीछे दूसरा कारण यह है कि कंपनी ने हाल ही में बताया है कि उसने अपने अमेरिकी पार्टनर Byte Eclipse Technologies Inc. के साथ पहले हुए रणनीतिक सहयोग समझौते को आगे बढ़ाते हुए अब एक ज्वाइंट वेंचर (JV) किया है।

यह JV Edge-AI माइक्रोप्रोसेसर चिपसेट के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल मार्केटिंग के लिए बनाया गया है। यह चिपसेट एक इजराइली R&D पार्टनर से मिली तकनीक (Technology Transfer) के आधार पर डेवलप होगा।

इस ज्वाइंट वेंचर के तहत Blue Cloud 'EclipseX1' नाम का नेक्स्ट जेनरेशन का Edge-AI चिप बनाएगी, जो हाई-रिलायबिलिटी और लो-लेटेंसी AI एप्लिकेशन के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं Byte Eclipse अमेरिका और यूरोप में अपने नेटवर्क के जरिए इस चिप को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन IoT, ऑटोमोटिव टेलीमैटिक्स और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में बेचने का काम करेगी।

यह JV पांच साल के लिए है और अमेरिका व यूरोप के तय सेक्टरों में Byte Eclipse को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं। इस साझेदारी से 65-80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस संभावित माना जा रहा है।

टेक्नोलॉजी की बात करें तो EclipseX1 एक कस्टम RISC-V आधारित Edge-AI SoC है, जिसमें Neural Processing Unit (NPU), सिक्योरिटी इंजन और TensorFlow Lite व ONNX सपोर्ट शामिल है। यह सिर्फ 10W पावर में 12 TOPS AI परफॉर्मेंस देता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 28, 2025