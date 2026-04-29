इस आईटी कंपनी का अफ्रीका में बड़ा विस्तार, सेनेगल में डिजिटल फैक्ट्री डील से शेयरों में आई तेजी

आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी जिसके बाद कंपनी के शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है।

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने GCIB for Africa Ltd के साथ एक समझौता (MoU) किया है, जिसके तहत सेनेगल और अन्य अफ्रीकी देशों में 'डिजिटल फैक्ट्री' और टेक्नोलॉजी आधारित प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे।

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कंपनी ने बताया कि इस साझेदारी में दोनों संस्थाएं मिलकर जॉइंट वेंचर (JV) या स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) बनाकर आईटी, हेल्थकेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में काम करेंगी। कंपनी सरकार और निजी संस्थाओं के साथ मिलकर डिजिटल सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वो टेक्नोलॉजी, AI, साइबर सिक्योरिटी और प्रोजेक्ट एक्सीक्यूशन संभालेगी, जबकि GCIB सरकारी मंजूरी, लोकल नेटवर्क और निवेश जुटाने में मदद करेगा। सेनेगल को अफ्रीका में टेक हब बनाने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है, जहां मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की 'Plan Sénégal Emergent' नीति इस विस्तार को बढ़ावा देती है।

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के ग्रुप चेयरमैन तेजेश कोडाली ने कहा कि सेनेगल के जरिए अफ्रीका में हमारा विस्तार सिर्फ भौगोलिक बढ़त नहीं है, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए डिजिटल ढांचा तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता है। ‘डिजिटल फैक्ट्री’ एक उदाहरण बनेगी, जो दिखाएगी कि भारतीय नवाचार स्थानीय सशक्तिकरण के जरिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

Blue Cloud Softech Share Price

सुबह 11:42 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.57% या 0.11 रुपये चढ़कर 19.37 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने हाल ही में दी थी ये बड़ी जानकारी

हाल ही में कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (BCSSL) के बोर्ड ने Global Impx Inc. (GIX) के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यह डील पूरी तरह शेयर के जरिए होगी, यानी कंपनी को तुरंत कैश खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस अधिग्रहण से BCSSL का फोकस AI, क्लीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के संगम पर एक टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड इंफ्रा कंपनी बनने की ओर बढ़ेगा।