Bitcoin पहली बार 94,000 डॉलर के पास निकला

बिटकॉइन $94,000 से ऊपर एक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म बक्ड (Bakkt) को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है, जिससे आने वाली ट्रंप प्रशासन के तहत क्रिप्टोकरेंसी के फ्रेंडली रिजीम की उम्मीदें बढ़ी हैं।

बिटकॉइन, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी है, इस साल अब तक दोगुना से अधिक हो चुका है। बुधवार को एशियाई समय में यह आखिरी बार $92,104 पर था, जबकि पिछली सेशन के अंत में इसने रिकॉर्ड उच्चतम $94,078 को छुआ था।

फाइनेंशियल टाइम्स ने दो जानकार

फाइनेंशियल टाइम्स ने दो जानकारों का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो ट्रुथ सोशल का संचालन करता है, बक्ड का एक पूरी तरह से स्टॉक आधारित अधिग्रहण करने के करीब है, जिसे NYSE के मालिक इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज के जरिए सपोर्ट हासिल है।

IG के मार्केट एनालिस्ट टोनी सायकमोर ने कहा कि बिटकॉइन के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तक पहुंचने में ट्रंप के अधिग्रहण की चर्चा और ब्लैकरॉक के बिटकॉइन ETF के साथ Nasdaq पर विकल्प ट्रेडिंग के पहले दिन का भी प्रभाव था।

क्रिप्टोकरेंसीज़ ने 5 नवंबर को अमेरिकी चुनाव के बाद जबरदस्त उछाल देखा, क्योंकि ट्रेडर्स ने अनुमान लगाया कि राष्ट्रपति-चुनाव ट्रंप के जरिए डिजिटल एसेट्स के लिए वादा किया गया सपोर्ट कम-प्रतिबंधात्मक नियामक शासन की ओर ले जाएगा और बिटकॉइन में कुछ जीवन वापस लाएगा, जो पिछले कुछ महीनों से सुस्त पड़ा हुआ था।

बढ़ती उत्सुकता ने वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार की वैल्यू को $3 ट्रिलियन से ऊपर एक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तक पहुँचाया है, जैसा कि एनालिटिक्स और डेटा एग्रीगेटर CoinGecko ने बताया।

ऑस्ट्रेलियाई ऑनलाइन ब्रोकर पेपरस्टोन के रिसर्च प्रमुख क्रिस वेस्टन ने कहा कि बिटकॉइन के लिए वास्तविक बुनियादी खरीद दबाव है, और एक और उछाल से उन लोगों से नया शिकार आकर्षित होगा जो जो कुछ मजबूत है, उसे खरीदना पसंद करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।