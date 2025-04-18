scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Penny Stock: ₹2.81 से ₹67 तक की छलांग, इस शेयर ने 5 साल में बना दिया ₹1 लाख को ₹24 लाख

Multibagger Penny Stock: ₹2.81 से ₹67 तक की छलांग, इस शेयर ने 5 साल में बना दिया ₹1 लाख को ₹24 लाख

Penny Stock: हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे छुटकू शेयर के बारे में बताएंगे जिसने पांच साल में 24 गुना का रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 18, 2025 14:11 IST
Shares of Acceleratebs India and Bigbloc Construction will trade ex-bonus today, while shares of Varun Beverages will trade ex-split today.
शेयर बाजार में अगर सही समय पर निवेश किया जाए तो ये किस्मत भी बदल सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है Bigbloc Construction नाम की एक स्मॉल कैप कंपनी ने, जिसने बीते 5 सालों में अपने निवेशकों को ऐसा शानदार रिटर्न दिया है कि हर कोई हैरान है।

सिर्फ ₹2.81 से ₹67 तक का सफर

पांच साल पहले 17 अप्रैल 2020 को Bigbloc Construction का शेयर सिर्फ ₹2.81 में मिल रहा था। लेकिन आज यह ₹67.03 पर बंद हो चुका है। यानी अगर किसी ने 5 साल पहले इस कंपनी में ₹1 लाख लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू ₹24 लाख से भी ज्यादा होती। यह रिटर्न करीब 2300% से ज्यादा है जो किसी मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Share) के लिए बेहद शानदार माना जाता है।

बढ़ती प्रमोटर होल्डिंग

Bigbloc Construction में प्रमोटर लगातार अपना भरोसा दिखा रहे हैं। मार्च 2020 में प्रमोटर की हिस्सेदारी जहां 69.32% थी, वहीं दिसंबर 2024 तक यह बढ़कर 72.63% तक पहुंच चुकी है। यह दिखाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने ही बिजनेस में फ्यूचर देख रहे हैं।

शेयर स्प्लिट और बोनस ने बदला गेम

इस कंपनी ने अगस्त 2021 में अपने शेयर को 5 हिस्सों में स्प्लिट किया था। इससे इसके शेयर आम निवेशकों की पहुंच में आ गए। इसके अलावा, जुलाई 2024 में 1:1 बोनस भी दिया गया यानी हर शेयर पर एक बोनस शेयर। इससे कंपनी की लिक्विडिटी और निवेशकों की दिलचस्पी दोनों बढ़ी है।

क्या करती है Bigbloc Construction?

Bigbloc Construction एकमात्र ऐसी लिस्टेड कंपनी है जो AAC (Autoclaved Aerated Concrete) ब्लॉक्स बनाती है। यह कंक्रीट के हल्के और मजबूत ब्लॉक होते हैं जो आज के आधुनिक कंस्ट्रक्शन में खूब इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.3 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

कमाई के आंकड़े भी शानदार

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन भी शानदार रहा है। FY24 में इसका ऑपरेशनल रेवेन्यू 243.22 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 21.55% ज्यादा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56.15 करोड़ रुपये रहा, जो 12.29% की ग्रोथ दिखाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 18, 2025