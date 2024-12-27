HAL, BEL, Bharat Dynamics, Mazagon Dock जैसे Defence Stocks पर आए बड़े टारगेट्स!

भारतीय डिफेंस सेक्टर ने पिछले 3 सालों में कई मल्टीबैगर स्टॉक्स दिए हैं, जहां सितंबर 2022 से जुलाई 2024 के बीच शेयर कीमतों में 3-4 गुना से लेकर 8-10 गुना तक की बढ़त देखी गई, इसके बाद जुलाई 2024 में इनकी ऊंचाई से गिरावट आई। इसके बाद, NSE डिफेंस इंडेक्स जुलाई 2024 के उच्चतम स्तर से 21 प्रतिशत नीचे गिर चुका है।

ब्रोकर फर्म Antique Research का कहना है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र की कहानी कमजोर नहीं हुई है, बल्कि इस क्षेत्र का आउटलुक और बेहतर हुआ है, जिससे महत्वपूर्ण आय क्षमता का संकेत मिल रहा है।

ब्रोकर फर्म ने कहा कि वर्तमान वैल्यूएशन, आय की दिशा को देखते हुए, असामान्य नहीं हैं। इसके अलावा हाल की गिरावट इस सेक्टर के स्टॉक्स को जमा करने का एक अच्छा मौका दे री है। एंटीक रिसर्च ने इस क्षेत्र पर अपने बुलिश नजरिये को दोहराया।

एंटीक ने रक्षा क्षेत्र में सकारात्मक रुख बनाए रखा है और माना है कि हाल की शेयरों की गिरावट इस सेक्टर में निवेश के लिए एक अच्छी एंट्री दे सकती है।

इसकी प्रमुख पिक्स में Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics, Bharat Dynamics, Mazagon Dock Shipbuilders और PTC Industries शामिल हैं। जहां PSU की कहानी उनके साइज और टेक्नोलॉजी के कारण अच्छी तरह से समझी जाती है, वहीं निजी क्षेत्र का उदय इस क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर देन की उम्मीद है।

ब्रोकरेज का कहना है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा क्षेत्र में कई कंपनियां हैं, जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं और उनके पास यूनिक टेक्नोलॉजी और क्षमताएं हैं, यह वह सेक्टरर है जो भविष्य में बहुत रोमांचक होगा। हम HAL, BEL, BDL और Mazagaon Docks (शुद्ध DPSUs) और PTC Industries (उभरते वैश्विक खिलाड़ी, टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्रिसीजन इंजीनियरिंग) पर 'बाय' बनाए रखते हैं।

लार्ज टिकट आइटम जैसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान Mk 1A और Su-30 MKI विमान के अपग्रेड, जो ₹2.2 लाख करोड़ के हैं। घरेलू रक्षा उत्पादन भी बढ़ रहा है, जो FY24 में ₹1.3 लाख करोड़ से ऊपर था, और FY25 में ₹1.8 लाख करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है।

17 विश्लेषकों में से 16 ने HAL पर 'बाय' रेटिंग दी है, जबकि एक ने 'सेल' रेटिंग दी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर कवर करने वाले 28 विश्लेषकों में से 22 ने 'बाय' रेटिंग दी है, जबकि तीन ने 'होल्ड' और तीन ने 'सेल' रेटिंग दी है। भारत डायनामिक्स पर 10 विश्लेषकों में से सात ने 'बाय' रेटिंग दी है, दो ने 'होल्ड' कहा है, जबकि एक ने 'सेल' रेटिंग दी है।

वहीं फिलिप कैपिटल ने Bharat Electronics के लिए BUY की रेटिंग दी गई है और 390 रुपए का टारगेट है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 292 रुपए पर है. ऐसे में टारगेट 35% ज्यादा है। Hindustan Aeronautics के लिए BUY की रेटिंग दी गई है और 5500 रुपए का टारगेट है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का शेयर 4215 रुपए पर है. ऐसे में टारगेट 30% ज्यादा है। Bharat Dynamics के लिए NEUTRALकी रेटिंग दी गई है और 1400 रुपए का टारगेट है।

