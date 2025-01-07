Suzlon Energy shares पर आया बड़ा संकेत! समझिए स्टॉक में और होगी करेक्शन या नई छलांग के लिए तैयार
तीन दिन की गिरावट के बाद Suzlon Energy Ltd के शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिख रहे हैं। नए साल में अब तक इस शेयर में करीब 6% प्रतिशत की गिरावट हो चुकी है। 2024 में शानदार रैली के बाद आई यह गिरावट निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या इस मल्टीबैगर स्टॉक में और भी करेक्शन होगा या फिर नई छलांग देखने को मिलेगी।
सुजलोन एनर्जी के शेयर वर्तमान में अपने 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो इसके बियरिश मूवमेंट को दिखाता है। वर्तमान स्तर पर सुजलोन एनर्जी के शेयर 52 वीक के उच्चतम ₹86.04 से 31% नीचे हैं, जो 12 सितंबर 2024 को हुआ था। यह स्टॉक 14 मार्च 2024 को ₹35.49 के 52 वीक के निचले स्तर पर गिर चुका था।
StoxBox के CFTe, सीनियर तकनीकी विश्लेषक अमेय रणदीव का कहना है कि 2024 में शानदार मल्टीबैगर प्रदर्शन ₹37 से ₹84 तक की रैली के बाद स्टॉक अब करेक्शन मोड में है। यह अपने 20-दिन, 50-दिन और 100-दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMAs) के पास महत्वपूर्ण रजिस्टेंस का सामना कर रहा है और अब 200-दिन के EMA को तोड़ चुका है, जो और कमजोरी का संकेत देता है।
RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) 38 पर है, जो लॉअर हाई बना रहा है, जो बियरिश मोमेंटम का संकेत है। इसके अलावा, स्टॉक उच्च निचले स्तरों को बनाए रखने में संघर्ष कर रहा है, जो खरीदारों से सपोर्ट की कमी को दर्शाता है।
तकनीकी सेटअप के मद्देनज़र सुजलोन एनर्जी चार्ट्स पर कमजोर बनी हुई है और इसे फिलहाल 'नो-ट्रेड' जोन में रखा गया है। निवेशकों को स्पष्ट मजबूती या पलटाव के संकेत मिलने तक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
Choice Broking के डेरिवेटिव विश्लेषक हार्दिक मटालिया का कहना है कि सुजलोन वर्तमान में ₹59 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो हाल के उच्चतम स्तरों से महत्वपूर्ण बिकवाली दबाव का सामना कर चुका है। स्टॉक ने उच्च स्तरों से थ्रोबैक किया है और अब अपने डिमांड जोन के पास है। इसके बावजूद, सुजलोन को किसी स्पष्ट पलटाव के संकेत को प्रदर्शित करना होगा, ताकि संभावित ऊपर की ओर मूवमेंट की उम्मीद की जा सके। जब तक ऐसा कोई संकेत सामने नहीं आता, स्टॉक पर दबाव बना रह सकता है।
जो निवेशक सुजलोन में हैं, उन्हें ₹54 के स्तर पर एक सख्त स्टॉप-लॉस बनाए रखना चाहिए, ताकि डाउनसाइड रिस्क को प्रभावी तरीके से मैनेज किया जा सके। जो नए निवेश के अवसरों पर विचार कर रहे हैं, उन्हें एक स्पष्ट पलटाव के संकेत या ₹66 के ऊपर स्थिर ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही नई एंट्री करनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।