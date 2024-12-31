scorecardresearch
साल की आखिरी में Suzlon Energy Share पर आई बड़ी खुशखबरी!

Suzlon Energy के शेयर मंगलवार को दोपहर सत्र में स्थिर स्थिति में ट्रेड करते दिखे, जबकि कंपनी ने कहा कि CRISIL ने एक साल में दूसरी बार अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है।

NEW DELHI,UPDATED: Dec 31, 2024 14:53 IST
Shares of Suzlon Energy are trading lower than their 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages. 

Suzlon Energy के शेयर मंगलवार को दोपहर सत्र में स्थिर स्थिति में ट्रेड करते दिखे, जबकि कंपनी ने कहा कि CRISIL ने एक साल में दूसरी बार अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है। CRISIL रेटिंग्स ने अपनी क्रेडिट रेटिंग को ‘CRISIL A’ के साथ सकारात्मक नजरिये के साथ अपग्रेड किया है, जो कंपनी की मजबूत प्रदर्शन और सुधारित प्रॉफिटिबिलिटी को रेखांकित करता है।

मल्टीबैगर स्टॉक बीएसई पर 61.76 रुपये पर स्थिर स्थिति में ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद 61.50 रुपये से थोड़ा अधिक था। ग्रीन एनर्जी कंपनी का मार्केट कैप BSE पर बढ़कर 84,381 करोड़ रुपये हो गया। सुजलोन एनर्जी के शेयर ने एक साल में 62% का उछाल लिया है और दो साल में 482% की वृद्धि की है। मल्टीबैगर स्टॉक ने आज के सत्र में 30.93 लाख शेयरों के हाथों का आदान-प्रदान होते हुए 19.09 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

स्टॉक ने इस साल 12 सितंबर को 52 वीक का उच्चतम स्तर 86.04 रुपये पर पहुंचा था और 14 मार्च 2024 को 52 वीक का न्यूनतम स्तर 35.49 रुपये पर गिरा था। सुजलोन एनर्जी के शेयर का बीटा 1 है, जो साल भर की औसत वोलाटिलिटी को दर्शाता है।

सुजलोन एनर्जी के शेयर अपने 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से कम ट्रेड कर रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि यह 2024 में CRISIL के जरिए सुजलोन की दूसरी रेटिंग अपग्रेड है, जो कंपनी की मजबूत ऑपरेशन दक्षताओं, अनुशासित वित्तीय मैनेजमेंट और लगातार तिमाही दर तिमाही वृद्धि को दर्शाता है। इस साल पहले CRISIL ने सुजलोन को ‘CRISIL A-’ की रेटिंग दी थी, जिसे अब कंपनी की वित्तीय मेट्रिक्स में सुधार और गतिशील रेवेन्यूएबल सेक्टर में बढ़ती अवसरों को मान्यता देते हुए ‘CRISIL A’ में अपग्रेड किया गया है। CRISIL ने सकारात्मक नजरिये भी सौंपा है।

सुजलोन एनर्जी एक रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर करने वाली कंपनी है। यह पवन टरबाइन का निर्माता है और यह विभिन्न सौर ऊर्जा समाधान जैसे सौर विकिरण वैल्यूएशन, भूमि अधिग्रहण और अनुमोदन, बुनियादी ढांचा और पावर निकासी, आपूर्ति श्रृंखला, स्थापना और कमीशन और जीवनकाल एसेट्स मैनेजमेंट का काम करती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
