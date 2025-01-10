IRFC, ONGC, REC, PFC शेयरों पर आई बड़ी खबर, जानिए किस PSU स्टॉक में है दम? 

देश की शीर्ष 20 सरकारी कंपनियों को शामिल करके बनने वाला निफ्टी PSE इंडेक्स अब तक 7% गिर चुका है। यह पिछले 4 हफ्तों में दूसरा मौका है जब इस इंडेक्स में 6% या उससे अधिक की गिरावट आई है। 22 दिसंबर को खत्म हफ्ते में भी यह इंडेक्स 6.5% से अधिक गिर चुका था।

advertisement

PSE इंडेक्स में से 20 में से 19 स्टॉक्स इस हफ्ते नुकसान में ट्रेड कर रहे हैं। तीन स्टॉक्स REC, PFC और IRFC इस हफ्ते 10% से अधिक गिर चुके हैं। हालांकि सिर्फ एक स्टॉक इस हफ्ते फायदे बनाए रखने में सफल रहा है, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) है।

ONGC के शेयर इस हफ्ते 1% ऊपर हैं, जबकि इंडेक्स का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टॉक (IRCTC) 3.1% नीचे है। ONGC के शेयर इस हफ्ते में पांच में से तीन ट्रेडिंग दिनों में गिर गए हैं और शुक्रवार को भी यह गिरावट देखी जा रही है, लेकिन मंगलवार को इसमें 3.6% और बुधवार को 3% की वृद्धि हुई थी।

क्रूड तेल की कीमतों में वृद्धि ONGC के लिए सहायक बन रही है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ने $77 प्रति बैरल को पार कर लिया है। ONGC से एक और पॉजिटिव संकेत ब्रोकरेज फर्म CLSA से आया, जिसने इस हफ्ते की शुरुआत में स्टॉक को "हाई-कन्विक्शन आउटलपरफॉर्म" के रूप में अपग्रेड किया और ₹360 का टारगेट दिया है।

CLSA का टारगेट प्राइस लेवल से 40 प्रतिशत से अधिक के संभावित उल्टे की ओर इशारा करता है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि विंडफॉल टैक्स को हटाने से ONGC को $75 प्रति बैरल की तुलना में उच्च रियलाइजेशन हासिल करने में मदद मिलेगी, बशर्ते क्रूड कीमतें सुधार की दिशा में आगे बढ़ती रहें। कई सकारात्मक ट्रिगर्स के बावजूद, CLSA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ONGC न केवल अपने ऐतिहासिक मल्टीपल के मुकाबले, बल्कि अपने साथियों के मल्टीपल गुणांक के मुकाबले भी महत्वपूर्ण डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, साथ ही इसमें 6% का आकर्षक डिविडेंड यील्ड भी है।

ONGC पर कवर करने वाले 30 विश्लेषकों में से 20 के पास "बाय" रेटिंग है, जबकि पांच-पाँच के पास "होल्ड" और "सेल" रेटिंग है। ONGC के शेयर दिन के निचले स्तर से बाहर आ गए हैं, लेकिन शुक्रवार को ₹262 पर 0.6% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं।