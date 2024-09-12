SBI Card पर आ गई बड़ी खबर, कंपनी का बोर्ड करने वाला है बड़ा ऐलान

scorecardresearch
एसबीआई कार्ड में पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी आ चुकी है। अब कंपनी का बोर्ड एक बड़ा फैसला लेने वाला है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को आयोजित की जाएगी।

Delhi,UPDATED: Sep 12, 2024 18:07 IST
SBI Card पर आ गई बड़ी खबर
एसबीआई कार्ड में पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी आ चुकी है। अब कंपनी का बोर्ड एक बड़ा फैसला लेने वाला है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी द्वारा फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह फंड गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (NCDs) जारी करके जुटाया जाएगा, जिसकी कुल राशि 5,000 करोड़ रुपये होगी। यह राशि निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या अधिक किश्तों में समय-समय पर जुटाई जाएगी।

स्टॉक की बात करें आज ये शेयर 0.65 फीसदी की तेजी के साथ 802 रुपये पर बंद

आज अगर इस स्टॉक की बात करें आज ये शेयर 0.65 फीसदी की तेजी के साथ 802 रुपये पर बंद हुआ।  पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 4.02 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। जबकि एक महीने में शेयर ने 14.58 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 14.48 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

सूचना- बिजनेस टुडे बाजार किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं देता है, अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आप सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से राय लें, किसी भी नुकसान के लिए हम या प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
