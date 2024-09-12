SBI Card पर आ गई बड़ी खबर, कंपनी का बोर्ड करने वाला है बड़ा ऐलान

एसबीआई कार्ड में पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी आ चुकी है। अब कंपनी का बोर्ड एक बड़ा फैसला लेने वाला है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी द्वारा फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह फंड गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (NCDs) जारी करके जुटाया जाएगा, जिसकी कुल राशि 5,000 करोड़ रुपये होगी। यह राशि निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या अधिक किश्तों में समय-समय पर जुटाई जाएगी।

आज अगर इस स्टॉक की बात करें आज ये शेयर 0.65 फीसदी की तेजी के साथ 802 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 4.02 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। जबकि एक महीने में शेयर ने 14.58 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 14.48 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

सूचना- बिजनेस टुडे बाजार किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं देता है, अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आप सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से राय लें, किसी भी नुकसान के लिए हम या प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा