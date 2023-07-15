Suzlon पर बाज़ार बंद होने के बाद आई बड़ी ख़बर
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इस प्रोजेक्ट के मार्च 2024 में शुरू होने की उम्मीद है और इसके लिए Suzlon Wind Turbine (इक्विपमेंट सप्लाई) की सप्लाई करेगा और प्रोजेक्ट के एग्जीक्युशन और कमीशनिंग की निगरानी करेगा। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है और कंपनी को उम्मीद है कि इसकी कमीशनिंग से विंड एनर्जी वैल्यु चेन मजबूत होगी।
रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर Suzlon Energy लिमिटेड ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि उसे करीब 100 मेगावॉट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। ये स्टॉक पहले ही 9 रूपये से दौड़कर 18 रूपये पहुंच चुका है।
Also Read: Suzlon के शेयर में फिर तेजी, 18 रूपये का हुआ शेयर, 6 महीने में 75% आई तेजी
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इस प्रोजेक्ट के मार्च 2024 में शुरू होने की उम्मीद है और इसके लिए Suzlon Wind Turbine (इक्विपमेंट सप्लाई) की सप्लाई करेगा और प्रोजेक्ट के एग्जीक्युशन और कमीशनिंग की निगरानी करेगा। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है और कंपनी को उम्मीद है कि इसकी कमीशनिंग से विंड एनर्जी वैल्यु चेन मजबूत होगी।
Also Read:5 साल के टॉप पर Suzlon का शेयर, कहां जाएगी कीमत?
ये स्टॉक मजबूत ऑर्डर बुक के चलते है पिछले 3 महीनों में डबल हो चुका है। कंपनी की शुरूआत 1995 में हुई थी। सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर में कंपनी लीडर है। लेकिन पिछले कुछ समय से स्टॉक साइडवेज था। क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल खराब हो गए थे। कंपनी पर भारी भरकम कर्ज भी था।