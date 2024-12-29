अगले हफ्ते IPO बाजार में होगा बड़ा धमाल! जानिए ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है?
साल 2024 में IPO बाजार में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। अब इस साल में सिर्फ दो दिन ही बचे हैं। अगले हफ्ते चार नए आईपीओ शेयर मार्केट में दस्तक देने जा रहे हैं। आइये जानते कितने मेन बोर्ड IPO से और कितने SME सेगमेंट के IPO आ रहे हैं। वहीं अगले हफ्ते 6 आईपीओ की भी लिस्टिंग होने जा रही है।
Indo Farm Equipment
यह मेन बोर्ड का आईपीओ है। यह आईपीओ निवेश के लिए मंगलवार यानी 31 दिसंबर को खुलेगा। इसमें आप 2 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे। इसकी लिस्टिंग 7 जनवरी को हो सकती है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। वहीं प्राइस बैंड 204 से 215 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 69 शेयर हैं। इसके लिए कम से कम 14,835 रुपये निवेश करने होंगे। इसका इश्यू साइज 260.15 करोड़ रुपये है। कंपनी 184.90 करोड़ रुपये के 86 लाख फ्रेश इश्यू और 75.25 करोड़ रुपये के 35 लाख OFS के तहत इश्यू जारी करेगी।
ग्रे मार्केट में स्थिति?
ग्रे मार्केट में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 80 रुपये था। यानी यह आईपीओ 37.21% प्रीमियम के साथ 295 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।
Technichem Organics Ltd
यह SME सगमेंट का IPO है। यह आईपीओ भी निवेश के लिए मंगलवार यानी 31 दिसंबर को खुलेगा और 2 जनवरी को बंद हो जाएगा। इसकी लिस्टिंग 7 जनवरी को हो सकती है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। वहीं प्राइस बैंड 52 से 55 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 2000 शेयर हैं। इसके लिए 1.10 लाख रुपये निवेश करने होंगे। एक रिटेल निवेशक को एक ही लॉट बुक कराने की अनुमति होगी। इसका इश्यू साइज 25.25 करोड़ रुपये है। कंपनी सारे 45.90 लाख शेयर फ्रेश जारी करेगी। कोई भी शेयर ओएफएस के तहत जारी नहीं किया जाएगा।
Leo Dry Fruits and Spices
यह SME सगमेंट का IPO है। इसमें निवेश के लिए एक जनवरी से 3 जनवरी तक बोली लगा सकते हैं। इसकी फेस वैल्यू प्रति शेयर 10 रुपये है। इसका प्राइस बैंड प्रति शेयर 51 रुपये 52 रुपये के बीच है। एक लॉट में 2000 शेयर हैं। इसके लिए 1.04 लाख रुपये निवेश करने होंगे। इसमें भी रिटेल निवेशक को एक ही लॉट बुक कराने की अनुमति होगी। इसका इश्यू साइज 25.12 करोड़ रुपये है। इसमें भी कंपनी कोई शेयर ओएफएस के तहत जारी नहीं करेगी। सारे 48.30 लाख शेयर फ्रेश जारी किए जाएंगे। यह साल 2025 का पहला आईपीओ होगा।
Fabtech Technologies Cleanrooms Ltd
यह भी SME सेगमेंट का आईपीओ है। यह शेयर निवेश के लिए 3 जनवरी को खुलेगा। इसमें 7 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे। लिस्टिंग 10 जनवरी को हो सकती है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर होगी। हालांकि कंपनी ने अभी इसके प्राइस बैंड के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। इसका इश्यू साइज क्या होगा, अभी इसके बारे में कंपनी ने कोई घोषणा नहीं की है। हां, इतना जरूर बताया है कि कंपनी 32.64 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। कोई भी शेयर OFS के तहत जारी नहीं किया जाएगा।
किन IPOs की लिस्टिंग
अगले हफ्ते 6 आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी। इनमें 4 आईपीओ मेन बोर्ड से हैं। वहीं SME सेगमेंट से दो आईपीओ की लिस्टिंग होगी। मेन बोर्ड से लिस्ट होने वाले आईपीओ में Unimech Aerospace कंपनी भी शामिल है।