BHEL के शेयरों में 8% की गिरावट, चार्ट पर अभी भी ओवरबॉट, आगे क्या होगा?

BHEL के शेयरों में 8% की गिरावट, चार्ट पर अभी भी ओवरबॉट, आगे क्या होगा?

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 6, 2024 17:05 IST
BHEL के शेयरों में 8% की गिरावट

मल्टीबैगर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयर सोमवार को 8% फिसले, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब कारोबार कर रहे थे। BSE पर BHEL का शेयर 7.88% गिरकर 281.05 रुपये पर आ गया। फर्म का मार्केट कैप घटकर 1.01 लाख करोड़ रह गया। हालांकि, मल्टीबैगर स्टॉक अभी भी ओवरबॉट ज़ोन में कारोबार कर रहा है, जो इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) से संकेत देता है, जो 81.3 पर है। 

निवेशक

निवेशक स्टॉक पर तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि BHEL के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि, BHEL का शेयर BSE पर 3 मई को छुए गए 318.15 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 11% कम कारोबार कर रहा है। 29 मई, 2023 को BHEL के शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर 77.30 रुपये पर आ गए।

प्रभुदास लीलाधर

प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक शिजू कुथुपालक्कल ने कहा, "हाल ही में 245 रुपये के आसपास समर्थन प्राप्त करने के साथ शेयर ने अपनी मजबूत तेजी जारी रखी है। इसने उल्लेखनीय रूप से अच्छी तेजी हासिल की है और 308 रुपये के मौजूदा लक्ष्य को पार कर गया है, जिससे पूर्वाग्रह मजबूत बना हुआ है और 335 रुपये के अगले लक्ष्य की उम्मीद है, जिसमें मौजूदा दर से 290 रुपये के आसपास प्रमुख समर्थन है।"आनंद राठी में तकनीकी शोध के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे बीएचईएल के शेयर को लेकर आशावादी हैं।

एंजेल वन

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक ओशो कृष्णन ने कहा, "BHEL में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, जो अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के आसपास है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में शेयर में जोरदार तेजी आई है, क्योंकि इसने पिछले स्विंग हाई को पार कर लिया है। स्तरों के मोर्चे पर, 265-260 रुपये का क्षेत्र किसी भी अल्पकालिक झटके को कम करने में सहायक हो सकता है, जबकि 255-250 रुपये के उपक्षेत्र के आसपास मजबूत समर्थन है। उच्च स्तर पर, 284-285 रुपये का क्षेत्र लचीलापन दिखाने की संभावना है, और एक स्थायी सफलता ही काउंटर में रैली के अगले चरण को गति दे सकती है।"

बीएचईएल

बीएचईएल भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक है, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 180 से अधिक उत्पादों की पेशकश के साथ उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग में लगी हुई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
