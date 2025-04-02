Bharti Airtel Share Price : 5G सर्विस को बेहतर बनाने के लिए एयरटेल ने उठाया बड़ा कदम! झूम उठा शेयर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBharti Airtel Share Price : 5G सर्विस को बेहतर बनाने के लिए एयरटेल ने उठाया बड़ा कदम! झूम उठा शेयर

शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा एक बड़े ऐलान के बाद आई है। चलिए जानते हैं एयरटेल ने क्या अपडेट दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 2, 2025 11:54 IST

Bharti Airtel Share Price : दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 1.5% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा एक बड़े ऐलान के बाद आई है। चलिए जानते हैं एयरटेल ने क्या अपडेट दिया है। 

Bharti Airtel के शेयर में आज क्यों तेजी?

आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि भारती एयरटेल ने अपने बढ़ते 4G/5G कस्टमर बेस के लिए बड़ा कदम उठाया है। एयरटेल ने अपने ग्राहकों को बेहतर नेटवर्क अनुभव प्रदान करने के लिए नोकिया के साथ चल रहे अपने पार्टनरशिप का इस्तेमाल करते हुए नोकिया के पैकेट कोर उपकरण-आधारित और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) सॉल्यूशन की तैनाती करेगा।

यह सॉल्यूशन 5G और 4G टेक्नोलॉजी को सर्वरों के एक ही सेट में बिना रुकावट के इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। नोकिया का FWA घरेलू ब्रॉडबैंड और इंटरप्राइ-क्रिटिकल ऐपलीकेशन सर्विस के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करेगा। 

एयरटेल नोकिया के ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का उपयोग जीरो-टच सर्विस लॉन्च और मुख्य नेटवर्क कामों के लिए करेगा, जिससे नेटवर्क परिचालन लागत को कम करते हुए नई सेवाओं को तेजी से वितरित करने की इसकी क्षमता बढ़ेगी।

Bharti Airtel Share Price

सुबह 11:44 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.51% या 26 रुपये की तेजी के साथ 1749.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.50% या 25.85 रुपये चढ़कर 1,750 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Bharti Airtel Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 0.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 44 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 130 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 322 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 2, 2025