2 साल में 8000 प्रतिशत रिटर्न, RIL और Tata जैसे क्लाइंट, अब Stock Split और Bonus पर आई खबर

2 साल में 8000 प्रतिशत रिटर्न, RIL और Tata जैसे क्लाइंट, अब Stock Split और Bonus पर आई खबर

मल्टीबैगर स्टॉक Bharat Global Developers ने शेयरधारकों के लिए बोनस और स्टॉक स्प्लिट का डबल बोनांजा का एलान किया है। यह कंपनी का पहला बोनस जारी करने और स्टॉक स्प्लिट का कदम है। इस स्टॉक ने पिछले 2 सालों में 8006% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। पिछले साल इसने 2619% का रिटर्न दिया था और 2024 में 2133.38% की वृद्धि हुई है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Dec 17, 2024 13:31 IST

मल्टीबैगर स्टॉक Bharat Global Developers ने शेयरधारकों के लिए बोनस और स्टॉक स्प्लिट का डबल बोनांजा का एलान किया है। यह कंपनी का पहला बोनस जारी करने और स्टॉक स्प्लिट का कदम है। इस स्टॉक ने पिछले 2 सालों में 8006% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। पिछले साल इसने 2619% का रिटर्न दिया था और 2024 में 2133.38% की वृद्धि हुई है।

भारत ग्लोबल डेवलपर्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन्स से जुड़ी कंपनी है, जैसे कि संपत्ति अधिग्रहण, बिक्री और रिसेल, साथ ही साथ बिल्डिंग, सड़कों और परिसरों का निर्माण और विकास में शामिल है। इसके अतिरिक्त कंपनी कृषि, टेक्सटाइल और उपभोक्ता सामान इंडस्ट्री के लिए सामानों का स्रोत, आयात और निर्यात करती है।

कंपनी के पास 1500 करोड़ रुपये से अधिक का मजबूत ऑर्डर बुक है। जिसमें Reliance Industries , Tata Agro, McCain India और विदेशी स्थित सहायक कंपनी के जरिए से अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर शामिल हैं।

भारत ग्लोबल डेवलपर्स बोनस शेयर

भारत ग्लोबल डेवलपर्स ने 8:10 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि हर दस मौजूदा शेयरों के बदले, 8 नए शेयर मिलेंगे, जिनका फेस वैल्यू 10 रुपये होगा। यह प्रस्ताव शेयरधारक और नियामक स्वीकृति के अधीन है।

स्टॉक स्प्लिट

भारत ग्लोबल डेवलपर्स की बोर्ड ने 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी दी है, जिससे फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।

स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड डेट

भारत ग्लोबल डेवलपर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 12 दिसंबर, गुरुवार को हुई बैठक में दोनों कॉर्पोरेट क्रियाओं के लिए रिकॉर्ड डेट 26 दिसंबर तय की। रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है जिसे कंपनी यह निर्धारित करने के लिए निर्धारित करती है कि कौन से शेयरधारक प्रस्ताव प्राप्त करने के पात्र होंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 17, 2024