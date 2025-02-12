scorecardresearch
Bharat Forge Dividend: हर शेयर पर होगी तगड़ी कमाई! चेक करें Record और Payment Date

Bharat Forge Limited ने आज अपने दिसंबर तिमाही (Q3) नतीजों की घोषणा के साथ-साथ निवेशकों के लिए 125% का अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की है।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Feb 12, 2025 17:55 IST

Bharat Forge Dividend: डिफेंस सेक्टर की कंपनी Bharat Forge Limited ने आज अपने दिसंबर तिमाही (Q3) नतीजों की घोषणा के साथ-साथ निवेशकों के लिए 125% का अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट की भी जानकारी दी है। 

Q3 में कंपनी का कंसो आय 10.1% घटकर 3476 करोड़ रुपये रहा तो वहीं कंसो मुनाफा 16.4% घटकर 212.78 करोड़ रुपये रहा। 

Bharat Forge Dividend

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 125% का अंतरिम डिविडेंड यानी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 2.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। 

Bharat Forge Dividend Record Date

कंपनी ने मंगलवार 18 फरवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में इस दिन तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

Bharat Forge Dividend Payment Date

बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने कंपनी डिविडेंड की पेमेंट बुधवार 12 मार्च को या इससे पहले करेगी।

Bharat Forge Dividend History

बीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 में 6.5 रुपये, फरवरी 2024 में 2.5 रुपये, जुलाई 2023 में 5.5 रुपये, नवंबर 2022 में 1.5 रुपये, जुलाई 2022 में 5.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Bharat Forge Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.62% या 6.85 रुपये टूटकर 1105.55 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.63% या 18.10 रुपये गिरकर  1,094.20 रुपये पर बंद हुआ।

 Bharat Forge Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 30 प्रतिशत से अधिक टूटा है। अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 2 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 50 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 128 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।

