Bharat Electronics के shares में आज 8% की बढ़ोतरी हुई, क्या यह बढ़त बरकरार रहेगी?

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 6, 2024 16:46 IST
Bharat Electronics Limited (BEL) के शेयरों में गुरुवार के कारोबार में 8.12% की तेजी आई और यह 281.50 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछली बार शेयर 5.07% बढ़कर 273.55 रुपये पर कारोबार करते हुए देखा गया था। इस कीमत पर, यह 323 रुपये के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से 15.31 प्रतिशत नीचे आ चुका है, जो इस सप्ताह की शुरुआत में 3 जून को देखा गया था। IIFL SECURITIES के निदेशक संजीव भसीन ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "शेयर की कीमत फिलहाल सस्ती नहीं है क्योंकि यह काफी ऊपर जा चुकी है। मैं इस शेयर पर कुछ मुनाफावसूली की सलाह दूंगा।"

एंजेल वन में वरिष्ठ शोध विश्लेषक

एंजेल वन में वरिष्ठ शोध विश्लेषक - तकनीकी और डेरिवेटिव्स ओशो कृष्ण ने कहा, "शेयर में सुधार देखा गया है। फिलहाल, शेयर में फ्लैट से लेकर नेगेटिव टोन के साथ समेकन देखने को मिल सकता है। 230-225 रुपये के क्षेत्र को मध्यवर्ती समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, उसके बाद 210-200 रुपये के स्तर पर। ऊपरी स्तर पर, तुलनात्मक अवधि में 270-300 रुपये के आसपास प्रतिरोध की एक श्रृंखला देखी जा सकती है।"

शेयर पर प्रतिरोध 280 रुपये पर देखा जाएगा

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "इस शेयर पर प्रतिरोध 280 रुपये पर देखा जाएगा। उक्त सीमा से ऊपर एक निर्णायक उल्लंघन ही रैली के अगले चरण को तय कर सकता है। समर्थन 245 रुपये पर होगा।"आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक) जिगर एस पटेल ने कहा, "एक महीने के लिए अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज 245 रुपये से 285 रुपये के बीच रहेगी।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
