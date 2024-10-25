सरकारी डिफेंस कंपनी BEL ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं l कंपनी के मुनाफे और आय में दमदार उछाल देखने को मिला है। हालांकि रिजल्ट्स का असर स्टॉक पर खास देखने को नहीं मिला है।

Bharat Electronics Ltd का नेट प्रॉफिट 1091 करोड़ पर रहा हैl पिछले साल की समान तिमाही में ये 812 करोड़ पर थाl साल दर साल के हिसाब से 34 प्रतिशत की ग्रोथ मुनाफे में हुई है। वहीं रेवेन्यू 4580 करोड़ पर रही हैl सालाना आधार पर यहां 15% की तेजी आई हैl पिछली तिमाही में कंसो आय 3993 करोड़ थीl

कामकाजी मुनाफा

कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA 1014 करोड़ से 38% बढ़कर 1400 करोड़ पर रहा हैl वहीं, कंपनी का मार्जिन भी दमदार तरीके से बढ़ा है। मार्जिन 25.3% से बढ़कर 30.4% (YoY) रहा हैl

वहीं कंपनी की ऑर्डर बुक 1 अक्टूबर 2024 तक ₹74,595 करोड़ रुपए रहा है।

BEL स्टॉक पिछले कुछ समय से ठंडा रिस्पॉन्स दे रहा है। पिछले 3 महीने में 10 प्रतिशत नीचे आया है। Year-to-Date (YTD) के हिसाब से 47 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 107% रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।