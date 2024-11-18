scorecardresearch
Bharat Dynamics: क्या इस स्टॉक को एवरेज किया जा सकता है?

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के शेयरों में 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 45 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस डिफेंस स्टॉक में संभावनाएं मिक्स हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि इनमें से अधिकांश मुद्दे H2FY25 तक हल हो जाएंगे।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 18, 2024 12:25 IST

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के शेयरों में 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 45 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस डिफेंस स्टॉक में संभावनाएं मिक्स हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि इनमें से अधिकांश मुद्दे H2FY25 तक हल हो जाएंगे।

अब जान लेते हैं कि ब्रोकरेज की राय क्या है?

ब्रोकरेज की राय

निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि बीडीएल की ऑर्डर बुक कंपनी की काम करने की टाइमलाइन से मेल नहीं खाती है। ब्रोकरेज का कहना है कि मध्यम अवधि को लेकर कई चिंताएं हैं, जिसके कारण वित्त वर्ष 2026 के पूर्वानुमानों में कटौती की गई है।

आज के सत्र में भी शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इस स्टॉक में कुल गिरावट की बात की जाए तो  5 जुलाई को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,794.70 रुपये से यह शेयर 44.84 फीसदी नीचे है। 

चॉइस ब्रोक्रिंग की राय

चॉइस ब्रोकिंग का बीडीएल पर पाजिटिव नजरिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि भारत डायनेमिक्स घरेलू स्तर पर आक्रामक और रक्षात्मक प्रणालियों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। ब्रोकरेज ने कहा कि आगामी बड़ी परियोजना पाइपलाइन में है और उम्मीद है कि यह वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही से मूर्त रूप लेगी।

चॉइस ब्रोकिंग ने 4-5 मित्र देशों के साथ बढ़ते निर्यात अवसर और सशस्त्र बलों में बीडीएल के विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के बारे में बात की।

"हमें उम्मीद है कि बीडीएल वित्त वर्ष 24-27ई के दौरान 28 प्रतिशत/31 प्रतिशत/24 प्रतिशत सीएजीआर की स्वस्थ राजस्व/ईबिट्डा/पीएटी वृद्धि दर्ज करेगा। हम वित्त वर्ष 27ई ईपीएस पर 45x का गुणक लगाते हुए 1445 रुपये के टीपी पर पहुंचते हैं और इसे "खरीदें" की रेटिंग देते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

