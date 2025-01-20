Brokerage Radar: आ गया कमाई का मौका, ब्रोकरेज ने इन शेयरों को दी BUY की सलाह

शेयर बाजार के दोनों सूचकांक बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तेजी भरे कारोबार में ब्रोकरेज फर्म ने कई शेयरों पर नोट जारी किया है। ब्रोकरेज फर्म ने कई स्टॉक के प्राइस टारगेट को बढ़ा दिया है और निवेशकों को खरीदनाे (BUY) की सलाह भी दी है। हम आपको नीचे आर्टिकल में उन शेयरों के बारे में बताएंगे जिन्हें ब्रोकरेज फर्म ने 'BUY' रेटिंग दी है।

हैवेल्स (Havells)

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा Havells के शेयर की रेटिंग को Neutral से अपग्रेड करके Buy कर दिया। इसके अलावा शेयर प्राइस टारगेट को भी 1,943 रुपये प्रति शेयर कर दिया। फर्म ने कहा की कंपनी के ग्रोथ मोमेंटम बन रहने की संभावना है। वर्तमान में कंपनी का वैल्यूएशन काफी शानदार है।

अडानी ग्रीन (Adani Green)

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने Adani Green शेयर की रेटिंग को Buy ही रखा है। हालांकि, ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस को घचाकर 1,300 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इससे पहले कंपनी का टारगेट प्राइस 2,000 रुपये प्रति शेयर था। ब्रोकरेज ने अपने नोट में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की क्षमता पिछले 9 महीने से कम रही। इसेक अलावा कंपनी का EBITDA भी अनुमान से 4-23 प्रतिशक घट गया।

अडानी पोर्ट्स (Adani Ports)

जेफरीज ने Adani Ports शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके शेयर प्राइस टारगेट को भी 1,855 रुपये प्रति शेयर से घटाकर 1,440 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises)

जेफरीज ने Adani Enterprises शेयर पर Buy रेटिंग को बरकरार रखा है। इसके अलावा टारगेट प्राइस को भी 3800 रुपये प्रति शेयर कर दिया। जेफरीज ने कहा कि एसेट मॉनेटाइजेशन से कैशफ्लो के बेहतर होने की संभावना है।

एसबीआई लाइफ (SBI Life)

SBI Life ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इन नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के शेयर की रेटिंग को 'BUY' कर दिया। बर्नस्टीन ने शेयर प्राइस टारगेट को 2270 रुपये प्रति शेयर किया। वहीं, नोमुरा ने टारगेट प्राइस को 1835 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

HSBC और गोल्डमैन सैक्स ने शेयर प्राइस टारगेट को 1800 रुपये कर दिया है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म मैक्वयरी ने शेयर रेटिंग को न्यूट्रल दिया और टारगेट प्राइस को 1435 रुपये प्रति शेयर किया है।

टेक महिंद्रा (Tech Mahindra)

Tech Mahindra को लेकर कई ब्रोकरेज फर्म की मिलीजुली राय है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने शेयर को खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस 1900 रुपये प्रति शेयर कर दिया। वहीं, मॉर्गन स्टैनली ने शेयर की रेटिंग को इक्वल-वेट किया और टारगेट प्राइस को 1750 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

विप्रो (Wipro)

आईटी कंपनी Wipro के तीसरी तिमाही नतीजे के बाद कई ब्रोकरेज फर्म ने शेयर को SELL यानी बेचने की सलाह दी। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म नोमुरा और मैक्वयरी ने शेयर को खरीदने की सलाह दी। वहीं, शेयर प्राइस टारगेट को 340 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।