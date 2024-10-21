scorecardresearch
Best FD: इन बैंकों में 3 साल की एफडी पर मिल रहा सबसे बढ़िया रिटर्न

अगर आप आने वाले समय में अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अच्छा ब्याज दर प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले 10 पॉलिसी मीटिंग्स में रेपो रेट को स्थिर रखा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर की अगली मीटिंग में रेपो रेट में कटौती हो सकती है। इसके बाद कई बैंक अपने लेंडिंग और डिपॉजिट रेट्स में भी कमी कर सकते हैं।

Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 21, 2024 13:08 IST

इसलिए, निवेश विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अगर आपकी वित्तीय आवश्यकताएं अगले 2-3 साल में पूरी होने वाली हैं, तो अभी अपनी बचत को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करना उचित होगा।  जानिए उन बैंकों के बारे में जो वर्तमान में 3 साल की अवधि वाले एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दर प्रदान कर रहे हैं:

प्राइवेट बैंकों की सूची:

एचडीएफसी बैंक: सामान्य नागरिकों के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। ये दरें 24 जुलाई से लागू हैं।

आईसीआईसीआई बैंक: सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्रमशः 7% और 7.5% ब्याज दर प्रदान कर रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक: सामान्य नागरिकों के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.6% ब्याज दर दे रहा है।

सरकारी बैंकों की सूची:

एसबीआई: सामान्य नागरिकों के लिए 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.25% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

पंजाब नेशनल बैंक: सामान्य नागरिकों के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5% ब्याज दर प्रदान कर रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: सामान्य नागरिकों के लिए 6.7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.2% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 21, 2024