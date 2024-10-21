Best FD: इन बैंकों में 3 साल की एफडी पर मिल रहा सबसे बढ़िया रिटर्न

अगर आप आने वाले समय में अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अच्छा ब्याज दर प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले 10 पॉलिसी मीटिंग्स में रेपो रेट को स्थिर रखा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर की अगली मीटिंग में रेपो रेट में कटौती हो सकती है। इसके बाद कई बैंक अपने लेंडिंग और डिपॉजिट रेट्स में भी कमी कर सकते हैं।

advertisement

इसलिए, निवेश विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अगर आपकी वित्तीय आवश्यकताएं अगले 2-3 साल में पूरी होने वाली हैं, तो अभी अपनी बचत को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करना उचित होगा। जानिए उन बैंकों के बारे में जो वर्तमान में 3 साल की अवधि वाले एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दर प्रदान कर रहे हैं:

प्राइवेट बैंकों की सूची:

एचडीएफसी बैंक: सामान्य नागरिकों के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। ये दरें 24 जुलाई से लागू हैं।

आईसीआईसीआई बैंक: सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्रमशः 7% और 7.5% ब्याज दर प्रदान कर रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक: सामान्य नागरिकों के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.6% ब्याज दर दे रहा है।

सरकारी बैंकों की सूची:

एसबीआई: सामान्य नागरिकों के लिए 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.25% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

पंजाब नेशनल बैंक: सामान्य नागरिकों के लिए 7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5% ब्याज दर प्रदान कर रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: सामान्य नागरिकों के लिए 6.7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.2% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।