scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसिर्फ 6 लाख में बेस्ट 7 सीटर कारें, Maruti, Renault और भी कई ऑटो कंपनियां

सिर्फ 6 लाख में बेस्ट 7 सीटर कारें, Maruti, Renault और भी कई ऑटो कंपनियां

भारत में बड़ी फ़ैमिली के लिए 7 सीटर कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर, उन परिवारों के लिए जो लंबी यात्राएं करते हैं और जिन्हें अधिक सिटिंग कपैसिटी वाली कार की ज़रूरत होती है। इस तरह की कारें न केवल फ़ैमिली के लिए मुफ़ीद होती हैं, बल्कि इनका माइलेज भी बहुत अहम होता है।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Jan 2, 2025 16:10 IST

भारत में बड़ी फ़ैमिली के लिए 7 सीटर कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर, उन परिवारों के लिए जो लंबी यात्राएं करते हैं और जिन्हें अधिक सिटिंग कपैसिटी वाली कार की ज़रूरत होती है। इस तरह की कारें न केवल फ़ैमिली के लिए मुफ़ीद होती हैं, बल्कि इनका माइलेज भी बहुत अहम होता है। यदि आप एक किफ़ायती 7 सीटर कार की तलाश में हैं, तो हम आपको 5.32 लाख रुपये से शुरू होने वाली बेस्ट 7 सीटर कारों के बारे में बताएंगे, जो 26 किलोमीटर तक का माइलेज देती हैं।

advertisement

1. Maruti Ertiga - Price ₹8.69 lakh
मारुति एर्टिगा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, और यह CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है। पेट्रोल वेरिएंट 20 किलोमीटर/लीटर का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 26.11 किलोमीटर/किलो तक माइलेज देता है।

Features:
7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट, पेडल शिफ्ट्स, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, ड्यूल एयरबैग्स, EBD के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल होल्ड असिस्ट

2. Renault Triber - Price ₹6 lakh
रेनॉल्ट ट्राइबर एक और बेहतरीन विकल्प है। इसमें डिटेचेबल सीट्स के साथ 7 सीट्स का कन्फ़िगरेशन दिया गया है। इसमें एक लीटर क्षमता का नैचुरल एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है। यह कार 19 किलोमीटर का माइलेज देती है।

Features:
8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम, 4 एयरबैग्स, एसी वेंट्स, LED टर्न इंडिकेटर्स
माउंटेड स्टीयरिंग व्हील, रियर पार्किंग सेंसर और रियर व्यू कैमरा

3. Maruti Eeco - Price ₹5.32 lakh
मारुति ईको एक और बेहतरीन 7 सीटर कार है, जिसमें 1.2 लीटर की क्षमता का K सीरीज़ ड्यूल जेट VVT पेट्रोल इंजन मिलता है। पेट्रोल वेरिएंट में यह कार 19.71 किलोमीटर/लीटर का माइलेज देती है, जबकि CNG मॉडल में 26.78 किलोमीटर/किलो तक का माइलेज देती है।

Features:
5 सीट और 7 सीट दोनों कन्फ़िगरेशन में उपलब्ध, 11 सेफ़्टी फ़ीचर्स, इल्यूमिनेटेड हैज़र्ड लाइट्स, ड्यूल एयरबैग्स, इंजन इमोबिलाइज़र

यदि आप बड़ी फ़ैमिली के लिए एक किफ़ायती 7 सीटर कार की तलाश में हैं, तो ये तीन कारें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। मारुति एर्टिगा, रेनॉल्ट ट्राइबर, और मारुति ईको सभी अपनी कीमत, माइलेज और फ़ीचर्स के लिए प्रसिद्ध हैं, और इनकी कारों की कीमत ₹5.32 लाख से शुरू होती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Arvin Vincent
Published On:
Jan 2, 2025