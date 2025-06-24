scorecardresearch
आकाश मिसाइल बनाने वाली कंपनी पर रखें नजर, JP Morgan ने दी ये रेटिंग

BEL Share: डिफेंस कंपनी BEL स्टॉक फिर से फोकस में आया गया है। ब्रोकरेज हाउस JP Morgan ने स्टॉक पर रिपोर्ट जारी की। आइए,शेयर की रेटिंग और टारगेट प्राइस जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 11:27 IST

भारत की डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयरों में इन दिनों जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आज कंपनी के शेयर ₹417.30 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे है। पिछले दो महीने में इस शेयर ने 257 रुपये से बढ़कर 426 रुपये तक का सफर तय कर लिया है। 

अब यह शेयर एक बार फिर से फोकस में आ गया है। दरअसल, अमेरिका की मशहूर ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गन (JP Morgan) ने BEL के शेयर पर बड़ी बात कही है। 

ब्रोकरेज ने दिया नया टारगेट (BEL Share Price Target)

जेपी मॉर्गन का कहना है कि BEL का कारोबार अच्छा है और आगे भी इसके शेयर में बढ़त हो सकती है। इसीलिए उन्होंने शेयर का टारगेट 445 रुपये से बढ़ाकर 490 रुपये कर दिया है। उन्होंने शेयर को खरीदने की सलाह भी दी है।

हालांकि, ब्रोकरेज रिपोर्ट आने के बाद BEL के शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। इसकी वजह ईरान और इजरायल के बीच युद्धविराम की खबरें हैं, जिससे डिफेंस कंपनियों के शेयरों में थोड़ी मुनाफावसूली हुई है।

अप्रैल से अब तक भागा शेयर?

7 अप्रैल 2025 को BEL का शेयर 257 रुपये पर था। इसके बाद से इसमें लगातार तेजी देखने को मिली। खासतौर पर 7 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद इस डिफेंस कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी आई। शेयर अपने 52-वीक हाई यानी 426 रुपये तक पहुंच गया था।

BEL करती क्या है?

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एक सरकारी कंपनी है जो डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और ‘नवरत्न’ कंपनी का दर्जा भी रखती है।

BEL ने कई जरूरी सिस्टम बनाए हैं। इसमें आकाश मिसाइल भी शामिल है, जिसे BEL और भारत डायनामिक्स ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल की ताकत को दुनियाभर में सराहा गया है।

BEL शेयर की परफॉर्मेंस (BEL Share Performance)

BEL के शेयर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 8 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 42 फीसदी की तेजी आई है। सालभर में स्टॉक ने 34 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 1,367 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।  

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jun 24, 2025