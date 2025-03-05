BEL Dividend 2025 Date: बड़ा ऐलान! हर शेयर पर 150% का डिविडेंड देगी पीएसयू कंपनी - चेक करें Record DATE

BEL Dividend 2025 Date: कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार में जारी बंपर तेजी के बीच डिफेंस सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी Bharat Electronics Limited (BEL) ने अपने शेयरधारकों को एक और खुशखबरी दी है।

कंपनी ने आज 150% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है। कंपनी के इस ऐलान के बाद दोपहर 12:20 बजे तक शेयर करीब 3% चढ़कर ट्रेड कर रहा था।

BEL Dividend 2025

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 150% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 1.5 रुपये का डिविडेंड देगी।

BEL Dividend Record Date

कंपनी ने तय अंतरिम डिविडेंड के लिए मंगलवार 11 मार्च 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में इस दिन तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेडं का लाभ जरूर देगी।

BEL Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि डिविडेंड की पेमेंट, अंतरिम डिविडेंड की घोषणा के 30 दिन के अंदर किया जाएगा।

BEL Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2024 में 0.70 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 0.70 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 0.60 रुपये का डिविडेंड और मार्च 2023 में 0.60 रुपये का डिविडेंड दिया था।

BEL Share Price

दोपहर 12:20 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.80% या 7.40 रुपये पर चढ़कर 272.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 2.73% या 7.23 रुपये की तेजी के साथ 271.94 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

BEL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 6 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 28 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 279 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1017 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।