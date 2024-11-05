BEL, Cipla, Titan: इन स्टॉक्स में क्या करें?

आज के सत्र में सिप्ला लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) सहित कुछ चर्चित स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के टेक्नीकल एनालिस्ट जिगर एस पटेल ने मंगलवार के कारोबारी सत्र से पहले इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा है:

Titat Company | Alert

टाइटन पिछले महीने अपनी तेजी की ट्रेंडलाइन से नीचे आ गया था, जिससे इसकी ऊपर की गति के बारे में चिंताएँ बढ़ गई थीं। पिछले दो महीनों में शेयर में भारी गिरावट देखी गई है, साप्ताहिक आरएसआई 50 के स्तर से नीचे गिर गया है, जो एक कमज़ोर प्रवृत्ति और कम होती खरीदारी शक्ति का संकेत देता है। इन मंदी के संकेतों को देखते हुए, सतर्क रुख अपनाना समझदारी हो सकती है। यह देखने के लिए कि क्या यह 3,150 रुपये के स्तर से ऊपर रह सकता है, कुछ सत्रों के लिए शेयर पर नज़र रखने से अधिक स्पष्टता मिल सकती है। यदि टाइटन 2-3 सत्रों के लिए इस स्तर से ऊपर बना रहता है, तो यह एक स्थिर समर्थन क्षेत्र का संकेत दे सकता है, जो अधिक विश्वसनीय प्रवेश बिंदु प्रदान करता है।

BEL| Buy | टारगेट प्राइस: 315 रुपये | स्टॉप लॉस: 265 रुपये

जुलाई 2024 में लगभग 340 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद BEL ने सुधारात्मक चरण में प्रवेश किया, जिसमें लगातार कम उच्च और कम निम्न के साथ डाउनट्रेंड की विशेषता थी। इस पैटर्न के कारण कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई, क्योंकि स्टॉक में लगभग 83 अंकों का सुधार हुआ, जो अपने चरम से लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। हालाँकि, हाल ही में, BEL ने स्थिर होने के संकेत दिखाए हैं, अपने 200-DEMA के आसपास समर्थन पाकर, जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति समर्थन का एक प्रमुख संकेतक है। इसके अतिरिक्त, यह एक डाउनवर्ड ट्रेंडलाइन को तोड़ने में कामयाब रहा है जिसने लगभग पाँच महीनों तक इसकी कीमत को रोके रखा था, जो गति में संभावित बदलाव का संकेत देता है। दैनिक RSI भी 50 से ऊपर चला गया है, जिसे आम तौर पर एक तेजी के संकेत के रूप में देखा जाता है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करता है। इन संकेतकों के आधार पर, हम जोखिम को प्रबंधित करने के लिए दैनिक समापन आधार पर 315 रुपये के लक्ष्य और 265 रुपये पर स्टॉप-लॉस के साथ 280-284 रुपये की मूल्य सीमा में एक लंबी स्थिति शुरू करने की सलाह देते हैं।

Cipla | Alert

पिछले कारोबारी सत्र में सिप्ला को 1,587 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो इसके पिछले डाउनट्रेंड के 61.8 प्रतिशत फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुरूप है। यह स्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल एक सामान्य फिबोनाची प्रतिरोध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि पिछले समर्थन स्तर के साथ भी संरेखित होता है जो अब प्रतिरोध में बदल गया है, जिससे बाधा के रूप में इसकी ताकत मजबूत होती है। इस तकनीकी सेटअप को देखते हुए, हमने संभावित पुलबैक की प्रतीक्षा करते हुए लाभ को लॉक करने के लिए इस स्तर पर आंशिक लाभ बुक करने की सलाह दी। यह सतर्क दृष्टिकोण स्टॉक के वापस आने पर फिर से प्रवेश करने की गुंजाइश देता है और बेहतर प्रवेश अवसर प्रदान करता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

