Newsशेयर बाज़ारBank of Baroda Q2 Results : बैंक का मुनाफा बढ़ा और एसेट क्वालिटी भी हुई बेहतर

Bank of Baroda Q2 Results : बैंक का मुनाफा बढ़ा और एसेट क्वालिटी भी हुई बेहतर

सरकारी बैंक Bank of Baroda ने दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। बाजार बंद होने के बाद जारी नतीजों में बैंक के मुनाफे और नेट इंट्रस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 25, 2024 17:16 IST
BOB shares: While the stock has underperformed peers and is trading cheap, there are no positive triggers, Nuvama said.


सरकारी बैंक Bank of Baroda ने दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। बाजार बंद होने के बाद जारी नतीजों में बैंक के मुनाफे और नेट इंट्रस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। 

Bank of Baroda की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹5,238 करोड़ रहा है। जो कि साल दर साल (YoY) लगभग 23.2 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹4,253 करोड़ रहा है। NII (शुद्ध ब्याज आय) 7.3 प्रतिशत बढ़कर ₹11,622 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि वैश्विक NIM (नेट इंट्रस्ट मार्जिन) 3.10 प्रतिशत बढ़ा है, जो कि पिछले साल समान तिमाही में 3.07 प्रतिशत था।

ऑपरेटिंग इनकम 12 प्रतिशत बढ़कर ₹16,803 करोड़ हो गई, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18.2 प्रतिशत YoY बढ़कर ₹9,477 करोड़ पर पहुंच गया। बैंक ने जानकारी दी है कि सितंबर तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है. ग्रॉस NPA घटकर 2.50 प्रतिशत पर आ गया है जो पिछली तिमाही में 2.88 प्रतिशत पर था। नेट NPA तिमाही दर तिमाही 0.69 प्रतिशत से घटकर 0.60 फीसदी पर आ गए हैं।

रिटेल एडवांस 19.9 प्रतिशत बढ़कर ₹2,32,311 करोड़ हो गया है। बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (CAR) साल दर साल के हिसाब से 15.30 प्रतिशत से बढ़कर 16.26 प्रतिशत हो गया है।  यानि किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी और उसके जोखिम का अनुपात होता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
