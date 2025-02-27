Bandhan Bank Share Price: बंधन बैंक सहित RBL Bank, AU SFB, IndusInd Bank उछला - जानिए वजह

Bandhan Bank Share Price: गुरुवार को सुबह के कारोबार में बाजार सपाट ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस बीच Nifty Bank के अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज RBL Bank Ltd, Bandhan Bank Ltd, AU Small Finance Bank Ltd (AU SFB), IDFC First Bank Ltd और IndusInd Bank के शेयरों में 7% तक की तेजी देखने को मिली है।

क्यों आई तेजी?

दरअसल RBL Bank Ltd, Bandhan Bank Ltd, AU Small Finance Bank Ltd (AU SFB), IDFC First Bank Ltd और IndusInd Bank के MFI (Microfinance Institution) लोन पर रिस्क वेट (Risk Weight) में बदलाव से आज शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।

रिस्क वेट में बदलाव से इन बैंकों के लिए Risk-Weighted Assets (RWA) को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा।

ब्रोकरेज Nuvama ने कहा की MFI छूट से SFB के अलावा MFI-हेवी बैंकों को लाभ हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा बंधन बैंक और आरबीएल बैंक को होगा।

बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक और माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में महत्वपूर्ण निवेश वाले कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) प्रमुख लाभार्थी होंगे। ब्रोकरेज Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने कहा कि बेहतर पूंजी स्थिति इनमें से कुछ बैंकों को optimal leverage के साथ काम करने में सक्षम बनाएगी, इस प्रकार उनके RoE का समर्थन करेगी और शॉर्ट टर्म में पूंजी जुटाने की जरूरतों को कम करेगी।

आरबीआई ने बैंकों के MFI बिजनेस लोन पर रिस्क वेट को 125 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया है। नवंबर 2023 में आरबीआई ने रिस्क वेट को बढ़ा दिया था, जिससे बैंकों के लिए RWA में वृद्धि हुई थी।

Bandhan Bank Share Price

सुबह 11:40 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 3.33% या 4.50 रुपये की तेजी के साथ 139.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

RBL Bank Share Price

सुबह 11:40 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 3.72% या 5.90 रुपये की तेजी के साथ 164.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

AU Small Finance Bank Share Price

सुबह 11:41 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 6.08% या 31.85 रुपये की तेजी के साथ 555.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

IndusInd Bank Share Price

सुबह 11:41 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 1.64% या 16.95 रुपये की तेजी के साथ 1050.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।