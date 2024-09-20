बाजार के उतार चढ़ाव में Balance Advantage Fund हो सकता है बेहतर विकल्प

लेखक - अभिषेक तिवारी, एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर, पीजीआईएम इंडिया म्‍यूचुअल फंड



पोर्टफोलियो में रिटर्न को कौन ड्राइव करता है?

पोर्टफोलियो में रिटर्न को कौन ड्राइव करता है? ब्रिंसन एट अल द्वारा की गई एक स्टडी से यह निष्कर्ष निकला है कि किसी पोर्टफोलियो केप्रदर्शन में एसेट एलोकेशन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। स्टडी से पता चलता है कि पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक का चयन और मार्केट टाइमिंग जैसे अन्य निर्णय अपेक्षाकृत छोटी भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि एसेट एलोकेशन की रणनीति निवेशकों को निवेश करते समय उनके सामने आने वाले किसी तरह के कनफ्यूजन या पूर्वाग्रहों से बचने में मदद करती हैं।

बाजार का अनुमान लगाना हर समय सही नहीं हो सकता है और यह अप्रत्याशित हो सकते हैं। वहीं एक्टिव एसेट एलोकेशन का निर्णय लेना कई निवेशकों के लिए एक कठिन काम हो सकता है। इस तरह, एसेट एलोकेशन के प्रबंधन के लिए एक आसान तरीका बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में निवेश पर विचार करना है।



बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को खास बनाती है

जो बात बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को खास बनाती है वह यह है कि वे एक ऐसे मॉडल द्वारा गवर्न होते हैं, जो पारदर्शी है और बाजार में अनुमानित जोखिम के अनुसार इक्विटी/डेट में एलोकेशन तय करता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इस मॉडल द्वारा सुझाए गए फीसदी आवंटन के आधार पर इक्विटी और फिक्‍स्‍ड इनकम के लिए फंड का आवंटन करते हैं। इसलिए निवेश में किसी तरह का कनफ्यूजन खुद ही दूर हो जाता है, जबकि फंड मैनेजर का हस्तक्षेप स्टॉक के चयन तक सीमित होता है।



बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैसे काम करते हैं?

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आमतौर पर पी/ई आधारित वेरिएशन एसेट एलोकेशन फिल्टर का पालन करते हैं, जो अलग अलग मार्केट मार्केट फेज में इक्विटी और डेट में एसेट एलोकेशन निर्णयों को ऑटोमैटिकली रिकमंड करता है। इक्विटी और डेट में एसेट एलोकेशन को मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर गतिशील रूप से प्रबंधित किया जाता है, जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है:

इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना: जब इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन कम होता है, यानी हिस्टोरिकल एवरेज की तुलना में वर्तमान पी/ई काफी कम होता है, तो मॉडल इक्विटी में आवंटन बढ़ाने की सिफारिश करता है। परिणामस्वरूप, डेट में एक्‍सपोजर कम हो जाता है।



इक्विटी में एक्सपोजर घटाना : जब इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, यानी हिस्टोरिकल एवरेज की तुलना में वर्तमान पी/ई काफी अधिक होता है, तो मॉडल इक्विटी में आवंटन कम करने की सिफारिश करता है। परिणामस्वरूप, डेट एक्‍सपोजर बढ़ जाता है।

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एसेट एलोकेशन पर एक्टिव कॉल

पीई के अलावा, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एसेट एलोकेशन पर एक्टिव कॉल लेने के लिए अन्य फिल्टर और मैक्रो-इकोनॉमिक इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं। फंड की रणनीति सभी फंड हाउसों में अलग अलग हो सकती है और आमतौर पर फंड के लिटरेचर में इसका खुलासा किया जाता है।



इक्विटी और फिक्‍स्‍ड इनकम एसेट क्लास के लिए एसेट एलोकेशन

जबकि इक्विटी और फिक्‍स्‍ड इनकम एसेट क्लास के लिए एसेट एलोकेशन एक पूर्व निर्धारित मॉडल द्वारा गवर्न होता है, स्टॉक के चयन और कौन से सेक्टर/स्टॉक ओवरवेट या अंडरवेट होते हैं, इसके बारे में निर्णय फंड मैनेजर के विवेक पर लिया जाता है। इक्विटी एलोकेशन सभी सेक्‍टर और थीम में डाइवर्सिफाइड है, जिससे निवेशकों को पर्याप्त डाइवर्सिफिकेशन मिलता है।

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के लाभ:

एसेट एलोकेशन : आपको अपनी इक्विटी और डेट एलोकेशन में बदलाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फंड आपकी ओर से यह निर्णय खुद लेता है।

जोखिम को कम करना: चूंकि ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं, इसलिए इक्विटी बाजार गिरने पर बैलेंस्ड एलोकेशन नकारात्मक पक्ष से सुरक्षा प्रदान करता है।

टैक्‍स-एफिशिएंट: बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आम तौर पर इक्विटी एक्सपोजर को 65 फीसदी पर रखते हैं, जो इन फंडों को इक्विटी टैक्सेशन के लिए अर्हता हासिल करने में मदद करता है।

डायवर्सिफिकेशन: इन फंडों के पास अलग अलग थीम और सेक्‍टर के आधार पर लार्ज कैप, मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों के स्टॉक में निवेश करने की छूट होती है।

फ्लेक्सिबिलिटी: आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एकमुश्त निवेश कर सकते हैं। अलग अलग फंड हाउस में न्यूनतम निवेश राशि अलग अलग हो सकती है।



निकासी: अगर आप इक्विटी की वेल्थ क्रिएशन क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं और साथ ही रेगुलर कैश फ्लो की आवश्यकता होने पर बाजार का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एकमुश्त निवेश कर सकते हैं और सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (SWP) शुरू कर सकते हैं।

वेल्थ क्रिएशन: एसेट क्लास के रूप में इक्विटी में लंबी अवधि में महंगाई को मात देने की क्षमता होती है और लंबी अवधि के लिए बनाया गया निवेश का लक्ष्य आपको बेहतर रिटर्न देकर अपनी दौलत बढ़ाने में मदद करता है।

कनफ्यूजन में गलत निर्णय लेने से बचाता है: बाजार में गिरावट कई निवेशकों के लिए परेशान करने वाली हो सकती है, जिससे वे अपना निवेश वापस निकालने के लिए या नए निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का ऑटोमैटिक एसेट एलोकेशन मॉडल आपको इस कंफ्यूजन को दूर करने और लॉन्‍ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा पाने में मदद करता है।

डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी

एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी से जोखिम को कंट्रोल करते हुए किसी निवेशक के वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने की संभावना बढ़ाती है। जो निवेशक इक्विटी में निवेश शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा निवेशक जो अपने एसेट एलोकेशन के निर्णय को आउटसोर्स करना चाहते हैं, वे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपको बाजार की अस्थिरता से आसानी से निपटने में मदद करते हैं और साथ ही आपको इक्विटी टैक्सेशन का लाभ भी देते हैं।

निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अस्थिरता से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वे इक्विटी में निवेश करते हैं। निवेशकों को निवेश करने से पहले अपनी जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करने के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए।