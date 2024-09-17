Bajaj Housing Finance shares: इश्यू प्राइस से 159% रैली के बाद निवेशक क्या करें?

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों ने मंगलवार को भी अपनी मजबूत दिखाई। स्टॉक ने फिर से 10 प्रतिशत का उछाल मारा और नया अपर सर्किट लेवल ₹181.48 पर पहुंच गया। इस प्राइस पर स्टॉक ने निवेशकों को अपने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) वैल्यू ₹70 से 159.26 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Phillip Capital ने अपनी पहली ब्रोकर एजेंट रिपोर्ट जारी

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कल शानदार बाजार डेब्यू के बाद Phillip Capital ने अपनी पहली ब्रोकर एजेंट रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज का कहना है कि हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस को उसकी सैलरीड HL, स्थिर खर्च अनुपात और क्रेडिट लागत पर ध्यान केंद्रित करने के कारण सकारात्मक रूप से देखेंगे, जो मजबूत रिटर्न पेश करता है। हाल ही में लिस्टेड कंपनी के शेयरों में अभी और तेजी की संभावना है। ब्रोकरज के विश्लेषकों ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट ₹210 प्रति शेयर तय किया गया है।

Motilal Oswal के Equity, Derivatives & Technical Broking एनालिस्ट शिवांगी सरदा

Motilal Oswal के Equity, Derivatives & Technical Broking एनालिस्ट शिवांगी सरदा का कहना है कि स्टॉक में डिमांड और सप्लाई का खेल चल रहा है। कुल मिलाकर ये एक अच्छे बैकग्राउंड से आया है, इसलिए पॉजिटिव लग रहा है। एक लंबी अवधि के नजरिये के साथ स्टॉक में बने रह सकते हैं।

WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रैटेजी के निदेशक क्रांथि बथिनी

WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रैटेजी के निदेशक क्रांथि बथिनी का कहना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने लिस्टिंग के बाद एक शानदार तेजी देखी गई है। निवेशक वर्तमान स्तरों पर कुछ प्रॉफिट बुक करने पर विचार कर सकते हैं।

Sharekhan के कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी के प्रमुख गौरा दुआ

Sharekhan के कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी के प्रमुख गौरा दुआ का कहना है कि स्टॉक अपनी प्राइस-टू-बुक (P/B) के मुकाबले 7-8 गुना ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग के बाद मजबूती दिख रही है लेकिन आपको ये स्टॉक निचले स्तरों से लिया जा सकता है। ये ज्यादा FOMO (fear of missing out) लिस्टिंग फैक्टर के जरिए होता दिखा है। इस स्टॉक को वर्तमान प्राइस पर पीछा करने के बजाय, आपको पाइपलाइन में दूसरे आईपीओ का इंतजार करना चाहिए