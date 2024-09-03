Bajaj Housing Finance IPO: 9 सितंबर को खुलेगा आईपीओ, इश्यू से जुड़ी हर जानकारी

बजाज हाउसिंग फाइनेंस (Bajaj Housing Finance) का आईपीओ (IPO) 9 सितंबर सोमवार को खुलने वाला है। कंपनी ने अपने इश्यू के लिए 66-70 रुपये का प्राइस बैंड निर्धारित किया है, जिसके लिए निवेशक 11 सितंबर, बुधवार तक बोली लगा सकते हैं। निवेशक न्यूनतम 214 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और बोली इसी के गुणक में की जा सकती है।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शुरुआत

बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शुरुआत साल 2008 में शुरू हुई और यह एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) कंपनी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने आईपीओ से करीब 6,560 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें नए शेयर जारी कर करीब 3,560 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस अपनी हिस्सेदारी से करीब 3,000 करोड़ रुपये के शेयर बचने वाली है।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस व्यक्तिगत तौर पर और कामकाजी इकाइयों को कर्ज देने का काम करती है

बजाज ग्रुप की इकाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस व्यक्तिगत तौर पर और कामकाजी इकाइयों को कर्ज देने का काम करती है। बजाज हाउसिंग घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कर्ज देने का काम करती है। इसकी विस्तृत सेवाओं में होम लोन, प्रॉपर्टी पर लोन, डेवलपमेंट फाइनेंस आदि शामिल हैं।

31 मार्च 2024 तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सक्रिय ग्राहकों की संख्या 3.08 लाख से अधिक

31 मार्च 2024 तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सक्रिय ग्राहकों की संख्या 3.08 लाख से अधिक थी, जिसमें करीब होम लोन की हिस्सेदारी करीब 82% थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास 20 राज्यों और तीन केंद्रीय शासित प्रदेशों में 215 शाखाओं का विशाल नेटवर्क है। कंपनी के पास छह रिटेल लोन रिव्यू सेंटर और सात लोन प्रोसेसिंग सेंटर हैं.

कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ रुपये आरक्षित

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में कंपनी के कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं. इसके अलावा, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयरधारकों के लिए करीब 500 करोड़ रुपये के शेयर आरक्षित किए गए हैं। शेष इश्यू में 50% शेयर संस्थागत निवेशकों के लिए, 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए और बाकी 15% शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का मुनाफा

30 जून 2024 को खत्म तिमाही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 482.61 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 2,208.73 करोड़ रुपये का था । वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का मुनाफा 1,731.22 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी की आय 7,617.71 करोड़ रुपये रही।

इस इश्यू का प्रबंधन कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया सिक्योरिटीज), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, जेएम फाइनेंशियल और आईआईआईएफएल सिक्योरिटीज कर रहै हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज इश्यू की रेजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर 16 सितंबर, सोमवार को बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) दोनों पर लिस्ट होंगे।