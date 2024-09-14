ग्रे मार्केट में Bajaj Housing Finance का IPO का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर सोमवार यानि 16 सितंबर को सुबह 10 बजे BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे। कंपनी का लक्ष्य IPO के जरिए 6,560 करोड़ रुपये फंड जुटाना था, लेकिन बोली 3.2 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गई। कंपनी के इश्यू को करीब 90 लाख आवेदन मिले, जिससे इसने टाटा टेक्नोलॉजिज के 73.5 लाख आवेदनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

ऐसी शानदार प्रतिक्रिया ने भारतीय IPO बाजार के लिए नया बेंचमार्क तय कर दिया है और देसी वित्तीय कंपनी Bajaj Finance और बजाज फिनसर्व समेत कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।

IPO GMP

ग्रे मार्केट में कुछ प्लेटफार्म्स के मुताबिक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) अलॉटमेंट के दिन नॉन-लिस्टेड मार्केट में लगभग 72 रुपए तक बढ़ गया है। 70 रुपये के प्राइस बैंड के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 148 रुपये बनता दिख रहा है। इससे इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि लिस्टिंग पर निवेशकों को 112.14% का प्रॉफिट मिल सकता है। साथ ही आपको एक जानकारी दे दें कि ग्रे मार्केट में प्राइस बैंड लगातार बदलता रहता है।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO ने कई कारणों से निवेशकों की दिलचस्पी अपनी ओर बढ़ाई है। ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक अच्छी खासी रेंज है और इसे अपनी मूल कंपनी बजाज फाइनेंस से ठोस सपोर्ट मिला है।

फंडामेंटल्स

कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो Q4 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शुद्ध मुनाफा 381 करोड़ रुपए रहा। ये सालाना आधार पर 26% की ग्रोथ है। वहीं कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में 11% (YoY) का इजाफा हुआ और ये 629 करोड़ रुपए रही थी। कंपनी के AUM में सालाना आधार पर 32% का इजाफा हुआ है और AUM बढ़कर 91,370 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं Q4 में नेट टोटल इनकम भी 14% (YoY) बढ़कर 717 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। कंपनी के कर्ज बांटने में सालाना आधार पर 26% का इजाफा दर्ज किया गया।