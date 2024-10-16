Bajaj Auto Q2 Results: कंपनी के मुनाफे और कमाई में उछाल

देश की दिग्गज ऑटो मोबाइल कंपनी Bajaj Auto ने मौजूदा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि उनके मुनाफा बढ़ा है।

कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 1,836 करोड़ से बढ़कर 2,005 करोड़ रुपये हो गया है। साल दर साल के हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट 9.2 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानि कमाई की बात करें तो उसमें भी इजाफा हुआ है. कंपनी की कमाई सालाना आधार पर 10,777 करोड़ से बढ़कर 13,127.5 करोड़ रुपये हो गई है। इस हिसाब से रेवेन्यू में 22 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली है।

कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA की बात करें तो वो 2,133 करोड़ से बढ़कर 2652.4 करोड़ हो गया है. कंपनी के EBITDA को लेकर अनुमान 2704 करोड़ रुपये का था। EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 19.8% से बढ़कर 20.2% हो गया है. EBITDA मार्जिन को अनुमान 20.4% का था।

जुलाई-सितंबर 2024 में, बजाज ऑटो की दोपहिया बिक्री, जिसमें निर्यात भी शामिल है। साल दर साल 17.19% बढ़कर 10,33,208 यूनिट्स पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 8,81,583 यूनिट्स थीं। कंपनी का वाहनों के पंजीकरण के आधार पर VAHAN बाजार हिस्सा 30 सितंबर को 11.76% था।

स्टॉक परफॉर्मेंस

बजाज ऑटो के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 महीने में इसने 19.54 फीसदी, 1 साल में 128.83 फीसदी, 3 साल में 192.92 फीसदी का रिटर्न दिया है. जनवरी से लेकर अभी 70.91 फीसदी का रिटर्न दिया है. आज बुधवार के दिन स्टॉक में 0.88 फीसदी की उछाल दर्ज की है. 101 अंकों की उछाल के साथ स्टॉक 11622.50 पर बंद हुआ है.