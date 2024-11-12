Baja Housing Finance & Hyundai Motors: एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह ने कही बड़ी बात

बाजार विशेषज्ञ राघवेंद्र सिंह ने मंगलवार को चुनिंदा शेयरों पर अपने विचार साझा किए, जिनमें हाल ही में शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली दो कंपनियाँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। बजाज हाउसिंग पर एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि कुछ समय में शेयर में बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने बिजनेस टुडे टीवी से कहा, "होल्डिंग करने वाले लोग 125 रुपये पर स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन जारी रख सकते हैं। शेयर में कुछ समय में बदलाव देखने को मिल सकता है।" बजाज हाउसिंग के शेयर पिछली बार 1.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 131.30 रुपये पर कारोबार करते देखे गए थे। शेयर में 188.45 रुपये के अपने सर्वकालिक उच्च मूल्य से लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई है।

हुंडई मोटर के बारे में पूछे जाने पर मार्केट विशेषज्ञ ने कहा, "कार निर्माता आने वाले सालों में और भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कोई भी इस शेयर को अपने पास बनाए रख सकता है। अगर यह 1,600-1,700 रुपये के आसपास उपलब्ध है तो निवेशकों को और शेयर खरीदने चाहिए।" हुंडई का शेयर 1.50 फीसदी गिरकर 1,794.95 रुपये पर आ गया। इस कीमत पर यह 1,968.80 रुपये के अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 9 फीसदी नीचे आ चुका है।

इस बीच, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क में देर से सौदों में तेज गिरावट आई, जिसका कारण बैंक, वित्तीय, उपभोक्ता, ऑटोमोबाइल और धातु स्टॉक रहे। व्यापक बाजार (मध्यम और लघु-कैप शेयर) भी लाल निशान में रहे।

एनएसई द्वारा संकलित 16 सेक्टर गेज में से 14 नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। उप-सूचकांक निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल एनएसई प्लेटफॉर्म पर 1.31 प्रतिशत, 1.6 प्रतिशत, 1.3 प्रतिशत, 1.03 प्रतिशत, 1.4 प्रतिशत और 0.83 प्रतिशत तक गिरकर कम प्रदर्शन कर रहे थे। इसके विपरीत, निफ्टी आईटी और निफ्टी रियल्टी में क्रमशः 0.47 प्रतिशत और 0.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

शेयर-विशिष्ट मोर्चे पर, निफ्टी पैक में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा नुकसान में रही, क्योंकि इसका शेयर 7.06 प्रतिशत टूटकर 5,050.85 रुपये पर आ गया। एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स और बीईएल में 2.72 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने पिछले सत्र के दौरान शुद्ध आधार पर 2,306.88 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,026.63 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।