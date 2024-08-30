scorecardresearch
Baazar Style Retail IPO Day 1: GMP से लकर तमाम तरह के सवालों के जवाब

Baazar Style Retail का सब्सक्रिप्शन 30 अगस्त से खुल गया है और आप इस पर 3 सितंबर तक पैसा लगाया जा सकता है। जो शेयर्स की रेंज रहेगी वो 370-389 रुपए प्रति शेयर के भाव पर रहेगी। IPO की लिस्टिंग 6 सितंबर को हो सकती है। न्यूनतम 38 शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है। IPO के लिए 50 प्रतिशत क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए, 15% नॉन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) और 35% रिटेल निवेशकों के लिए होगा। वहीं कपनी के कर्मचारी के लिए ₹35 प्रति शेयर के डिस्काउंट का एलान किया गया है।

Harsh Verma
Aug 30, 2024
Bazaar Style IPO

IPO का बाजार फिर गुलजार है। IPO में दिलचस्पी रखने वाले निवेशकों के लिए पैसा लगाने का एक और मौका आ गया है। आज से Baazar Style Retail का IPO खुल चुका है और आपको बता दें कि इस IPO में भारत के वॉरन बफे कहे जाने वाले स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला का निवेश हुआ है। अब ऐसे में इस IPO को लेकर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं? साथ ही Baazar Style Retail से जुड़ी तमाम जानकारियों से लेकर ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है, आइये जानते हैं।

Baazar Style Retail का सब्सक्रिप्शन 30 अगस्त से खुल गया है और आप इस पर 3 सितंबर तक पैसा लगाया जा सकता है। जो शेयर्स की रेंज रहेगी वो 370-389 रुपए प्रति शेयर के भाव पर रहेगी। IPO की लिस्टिंग 6 सितंबर को हो सकती है। न्यूनतम 38 शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है। IPO के लिए 50 प्रतिशत क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए, 15% नॉन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) और 35% रिटेल निवेशकों के लिए होगा। वहीं कपनी के कर्मचारी के लिए ₹35 प्रति शेयर के डिस्काउंट का एलान किया गया है।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

ये कंपनी स्टाइल बाजार नाम से रिटेल स्टोर चलाती है। कोलकाता की बाजार स्टाइल रिटेल को बजट फैशन रिटेलर के तौर पर जाना जाता है। कंपनी, ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू रिटेल मार्केट में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लीडरशिप पोजीशन में है। Baazar Style Retail के देश के 9 राज्यों में 162 स्टोर्स हैं।  Odisha, Bihar, Assam, Jharkhand, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tripura, और Chhattisgarh में कंपनी है। कंपनी महिला, पुरुष, बच्चों सभी एज की वैरायटी कलेक्शन रखती है। इनमें कपड़ों के साथ ही घर की सजावट के सामान भी मिलते हैं। कंपनी कम कीमत में अच्छी क्वालिटी देने के लिए जानी जाती है।

Baazar Style Retail के फाइनेंशियल्स 

कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो वित्त वर्ष 2024 के कंपनी की कुल आय 982 करोड़ रुपये रही थी। वित्त वर्ष 2022 से 2024 तक मजबूत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ही  32.86% रही है। यह वित्त वर्ष 2023 के 794 करोड़ रुपये के मुकाबले 23 प्रतिशत ज्यादा रही है. साथ ही बाजार स्टाइल रिटेल का नेट प्रॉफिट भी 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 21 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी के कुल एसेट्स 1,165 करोड़ रुपए हैं। कर्ज 178 करोड़ रुपए है।

झुनझुनवाला  का निवेश

कोलकाता स्थित इस कंपनी को निवेशकों का समर्थन प्राप्त है। इसमें राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा राकेश झुनझुनवाला, केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, हल्दीराम स्नैक्स के प्रमोटर मनोहर लाल अग्रवाल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बून-फैमिली ऑफिस, इंटेंसिव सॉफ्टशेयर प्राइवेट लिमिटेड, डी.के. सुराणा, अजय कुमार जैन और संजय कुमार जैन शामिल हैं। ऑफर फॉर सेल में रेखा झुनझुनवाला भी 27.23 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगी। लेकिन सारे शेयर्स नहीं बेचे जा रहे हैं। मिसेज झुनझुवाला के पास कंपनी के करीब 45 लाख शेयर हैं। इसके अलावा इंटेंसिव सॉफ्टशेयर 22.40 लाख और इंटेंसिव फाइनेंस  14.87 लाख शेयर बेचने वाले हैं।

आईपीओ से आने वाले पैसों का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने और कॉरपोरेट उद्देश्यों की पूर्ती के लिए करेगी. इसका मतलब रेखा झुनझुनवाला के अलावा कई प्रमोटर बेचेंगे हिस्सेदारी।

ग्रे मार्केट में क्या है स्थिति?

Investorgain.com के मुताबिक ग्रे मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग 130 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर चल रही है।  IPO प्राइस ₹389 के हिसाब से देखें तो Baazar Style Retail share की लिस्टिंग ₹519 प्रति शेयर के भाव पर हो सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
