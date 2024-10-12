scorecardresearch
DMart Q2 Results: प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी, सोमवार को दिखेगा स्टॉक पर असर!

DMart स्टोर्स की पेरेंट कंपनी Avenue Supermarts Ltd. ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। आइये जानते हैं रिजल्ट्स की महत्वपूर्ण प्वाइंट्स।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 12, 2024 15:07 IST
D-Mart , Avenue Supermarts Limited

DMart स्टोर्स की पेरेंट कंपनी Avenue Supermarts Ltd. ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां पिछले साल इसी तिमाही में नेट प्रॉफिट 658.54 करोड़ था, जब अब बढ़कर  710.37 करोड़ रुपए हो गया है। 

ऑपरेशन से रेवेन्यू के मोर्चे पर 14 प्रतिशत का उछाल आया है। हां पिछले साल इसी तिमाही में  ऑपरेशन से रेवेन्यू 12,307 करोड़ रहा था, वो अब बढ़कर 14,050 करोड़ रुपए हो गया है।

प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) को देखें तो जहां वित्त वर्ष 2025 के पहले क्वार्टर में ये  13,711 करोड़ था। वहीं दूसरे क्वार्टर में ये घटकर 812 करोड़ हो गया है यानि 12% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं कंसोलिडेटेड आधार पर प्रॉफिट में 5.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। जहां पिछले साल इसी तिमाही में 624 करोड़ का कंसो मुनाफा था, वो अब बढ़कर 659 करोड़ आ गया है।

वहीं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात की जाए तो पिछले साल की दूसरी तिमाही में 12,624 करोड़ से बढ़कर अब 14,444 करोड़ पर पहुंच गया है यानि 14 प्रतिशत का उछाल यहां भी रहा है।

महत्वपूर्ण जानकारियां 

साल दर साल के हिसाब से EBITDA 10.3 प्रतिशत बढ़कर 1,105 करोड़ रुपए हुआ। (YoY)
कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 6 स्टोर्स खोले।
पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी
Earnings per share (EPS): पिछले साल दूसरे क्वार्टर में 10.12 रुपए से बढ़कर अब 10.92 रुपए आ गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
