सुस्ती भरे बाजार में छा गया DMart शेयर, इस वजह से आई 14 प्रतिशत तेजी

DMart Share: शेयर मार्केट के दोनों स्टॉक एक्सचेंज आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बिकवाली भरे कारोबार में Avenue Supermarts Share फोकस में बने हुए हैं। कंपनी के शेयर शुरुआत कारोबार में ही 14 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए थे। इस आर्टिकल में जानते हैं कि कंपनी के शेयर में तेजी किस वजह से आई है।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 3, 2025 10:56 IST
The company opened its first store in Mumbai, Maharashtra in 2002.

Avenue Supermarts Ltd यानी DMart के शेयर आज फोकस में बने हुए हैं। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। इस बीच डीमार्ट शेयरों (DMart Share) में शानदार तेजी आई है। शेयर में यह तेजी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के बाद आई है।  

10.30 बजे डीमार्ट स्टॉक प्राइस (DMart Share Price) 14 प्रतिशत की तेजी के साथ 4120.00 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

क्या है ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट 

D-Mart ने हाल ही में तीसरी तिमाही के अपडेट को लेकर कहा कि Q3 में कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू  साल-दर-साल 17.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 13,247.33 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 11,304.58 करोड़ रुपये था।

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) के अनुसार डीमार्ट कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में कंपनी ने तीसरी तिमाही में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 17-20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी के अच्छे वित्तीय प्रदर्शन के बाद ब्रोकरेज फर्म ने शेयर प्राइस टारगेट (D-Mart Share Price Target) 5,300 रुपये और 'Buy'  करने का सुझाव दिया है। 

क्या है शेयर की परफॉर्मेंस 

डी-मार्ट शेयर की परफॉर्मेंस (DMart Share Performance) की बात करें तो BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में 11 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले छह महीने में कंपनी ने 0.81 प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
