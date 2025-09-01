scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारएक घोषणा और शेयर खरीदने की मची लूट! 52 Week High पर पहुंचा एथर एनर्जी का शेयर - Details

एक घोषणा और शेयर खरीदने की मची लूट! 52 Week High पर पहुंचा एथर एनर्जी का शेयर - Details

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:58 बजे तक बीएसई पर 5.75% या 25.85 रुपये की तेजी के साथ 475.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.66% या 25.50 रुपये चढ़कर 475.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 1, 2025 11:08 IST

Ather Energy Share Price: दिग्गज 2-व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प द्वारा समर्थित कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy Ltd) के शेयरों ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 481 रुपये को टच किया है। शेयर आज बीएसई पर 459.05 रुपये पर खुला था और 5.5% से ज्यादा चढ़कर अपने 52 वीक हाई पर पहुंचा।

क्यों आई शेयर में तेजी?

शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा शनिवार, 30 अगस्त को पेश किए गए अपने नए EL प्लेटफॉर्म और तकनीकी अपग्रेड्स के बाद आई। कंपनी ने कहा कि EL प्लेटफॉर्म भारतीय ग्राहकों के लिए परफॉर्मेंस, विकल्प और इनोवेशन को नए मायनों में परिभाषित करेगा।

EL प्लेटफॉर्म काफी लचीला है, जिससे कंपनी एक ही बेस पार्ट्स का इस्तेमाल करके अलग-अलग तरह के स्कूटर बना सकती है। EL को 2.6 मिलियन किलोमीटर के असली डाटा के आधार पर डिजाइन किया गया है और इसमें नया चेसिस, मोटर सिस्टम और पूरी तरह से नया इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है।

इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि इससे अलग-अलग ग्राहक ग्रुप और मार्केट्स के लिए स्कूटर किफायती तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसका डिजाइन साधारण और कम पार्ट्स वाला है, जिससे स्कूटर की असेंबली 15% तेज हो जाती है और सर्विस भी दोगुनी तेजी से हो सकती है।

कंपनी ने बताया कि सर्विस इंटरवल भी बढ़कर 10,000 किलोमीटर तक हो गया है। कुल मिलाकर, 'EL' प्लेटफॉर्म ग्राहकों को बेहतर, सस्ता और झंझट-रहित अनुभव देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इसके साथ ही कंपनी ने AtherStack 7.0 को भी पेश किया, जिसमें वॉइस-आधारित इंटरैक्शन और अन्य कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं, ताकि तकनीक को ज्यादा सहज बनाया जा सके। एथर ने नेक्स्ट जनरेशन का फास्ट चार्जर भी लॉन्च किया है, जो तेज चार्जिंग और मौजूदा प्रोडक्ट लाइनअप में अपग्रेड प्रदान करेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
