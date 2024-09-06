scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार#IPOAlert: Ola Electric के बाद Ather Energy का आएगा IPO

#IPOAlert: Ola Electric के बाद Ather Energy का आएगा IPO

सूत्रों के अनुसार, Ather Energy $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन को टारगेट कर रहा है, जो पिछले फंडरेज के बाद से दोगुनी हो गई है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 6, 2024 21:31 IST
IPO alert
The company expects the IPO to raise Rs 631 crore at the upper end of the price band. (Photo: Getty Images)

ओला इलेक्ट्रिक के बाद अब एक और इलेक्ट्रिक कंपनी शेयर बाजार में दस्तक देने जा रही है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता Ather Energy अगले हफ्ते SEBI के पास अपना DRHP (Draft Red Herring Prospectus) दाखिल करने की योजना बना रहा है, जिसके जरिए कंपनी ₹4,500 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है। इस आईपीओ (Initial Public Offering) में नए शेयर जारी करने के साथ-साथ ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल होगा। यह कदम Ather ने अपने बड़े प्रतिद्वंद्वी Ola Electric की सफल लिस्टिंग के एक महीने बाद उठाया है।

advertisement

सूत्रों के अनुसार, Ather Energy $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन को टारगेट कर रहा है, जो पिछले फंडरेज के बाद से दोगुनी हो गई है।

पिछले महीने, Ather ने अपने मौजूदा निवेशक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) के नेतृत्व में $71 मिलियन का फंड जुटाया, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $1.3 बिलियन हो गई और यह एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया।

Ather ने 2023 के अंत से कई दौर की फंडिंग जुटाई है। मई 2024 में, Ather ने ₹286 करोड़ ($34 मिलियन) जुटाए, जिसमें मुख्य रूप से वेंचर डेब्ट और सह-संस्थापकों का योगदान रहा। सबसे पहले Economic Times ने Ather के ₹4,500 करोड़ आईपीओ की रिपोर्ट की थी।

सितंबर 2023 में, Ather के मौजूदा शेयरधारक Hero MotoCorp ने ₹550 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की थी।

Ather के प्रतिद्वंद्वी Ola Electric ने अगस्त 2024 में अपने आईपीओ से ₹6,146 करोड़ जुटाए। Ola के शेयरों में लिस्टिंग के बाद 20% की वृद्धि हुई और कंपनी की वैल्यूएशन $4.8 बिलियन तक पहुंच गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 6, 2024