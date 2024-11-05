गिरते बाजार में ये Stock कराएगा दमदार कमाई!

scorecardresearch
शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। निफ्टी आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,861.60 के आसपास, तो वहीं सेंसेक्स 440 प्वाइंट्स गिरकर 78,341 पर पहुंच गया है। इस गिरावट के माहौल में निवेशकों की तलाश ऐसे स्टॉक्स पर हैं जहां कमाई की अच्छी संभावना हो। इसके लिए ICICI Securities ने एक स्टॉक पर बुलिश नजरिया रखा है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 5, 2024 12:04 IST
शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। निफ्टी आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,861.60 के आसपास, तो वहीं सेंसेक्स 440 प्वाइंट्स गिरकर 78,341 पर पहुंच गया है। इस गिरावट के माहौल में निवेशकों की तलाश ऐसे स्टॉक्स पर हैं जहां कमाई की अच्छी संभावना हो। इसके लिए ICICI Securities ने एक स्टॉक पर बुलिश नजरिया रखा है।

ब्रोकरेज की राय

कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी Ashoka Buildcon को लेकर घेरलू ब्रोकरेज ICICI Securities ने नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में न सिर्फ स्टॉक की रेटिंग को REDUCE से अपग्रेड कर BUY कर दी गई है बल्कि इसके अलावा पुराने टारगेट को 45 प्रतिशत रिवाइज किया गया है। फिलहाल यह शेयर 238 रुपए प्रति शेयर की रेंज में कारोबार कर रहा है। नया टारगेट 215 रुपए से बढ़ाकर 311 रुपए कर दिया है। आपको बता दें कि स्टॉक अपने हाई से  15% करेक्शन देख चुका है। साथ ही अगले हफ्ते 12 नवंबर को इस कंपनी का रिजल्ट भी आएगा।अक्टूबर महीने में स्टॉक ने 211 रुपए का लो और सितंबर का लो 226 रुपए का बनाया था. ऐसे में डाउनसाइड रिस्क काफी प्रोटेक्टेड है. इस साल अब तक स्टॉक ने 72% और एक साल में करीब 80% का रिटर्न दिया है।

क्यों किया अपग्रेड

ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि कंपनी ने BOT असेट्स को एक कनेडियन पेंशन फंड को बेचने का फैसला किया है। इस डील के तहत कंपनी के 2500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसका बड़ा चंक Macquarie को जाएगा जिसने 2012 में इस कंपनी में निवेश किया था। अब वह एग्जिट लेगी। लंबे समय से इस स्टॉक के लिए यह डील कंसर्न के तौर पर था। अब यह कंसर्न दूर हो गया है जिसके कारण रेटिंग को अपग्रेड किया गया है और टारगेट भी बढ़ाए गए हैं।

अगर Ashoka Buildcon की ऑर्डर बुक देखें तो वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कंपनी को 69 बिलियन से अधिक का ऑर्डर मिला है। कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 19000 करोड़ रुपए से अधिक है। तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रेटिंग को अपग्रेड कर BUY कर दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 5, 2024