Stock Picks: तगड़ा मुनाफा कमाने के लिए खरीद डालें ये स्टॉक्स, Ashish Kacholia Portfolio में है शामिल

Ashish Kacholia Favourite Stock: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। आज बाजार के दोनों सूचकांक 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। शेयर बाजार में तेजी जारी रहेगी या नहीं इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्टॉक मार्केट में आज की रैली के बीच 'विज-किड' कहे जाने वाले आशीष कचोलिया (Ashish Kacholia) काफी चर्चा में रहे हैं। दरअल, आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो (Ashish Kacholia Portfolio) में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है।

अब उनके पोर्टफोलियो में ये पांच शेयर शामिल हो गए हैं। इसकी जानकारी कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न से पता चला है। आपको बता दें कि कंपनियां हर तिमाही शेयर के बाद होल्डिंग पैटर्न की जानकारी देती है। बाजार से मिली जानकारी के अनुसार आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर भी शामिल हुए हैं जो हाल में लिस्ट हुए थे।

पोर्टफोलियो में आए ये शेयर

शेयर बाजार के नियमों (Share Market Rule) के अनुसार कंपनियों को तिमाही आधार पर स्टॉकहोल्डिंग पैटर्न जारी करना होता है। कंपनी स्टॉकहोल्डिंग पैटर्न के साथ उन निवेशकों की लिस्ट भी जारी करती है जिनके पास 1 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है। Business Today की रिपोर्ट्स के अनुसार कई कंपनियों के प्रमुख स्टॉकहोल्डर में आशीष कचोलिया का नाम शामिल है। ये कंपनियां Quadrant Future Tek, Qualitek Labs, Thomas Scott (India), Shree OSFM E-Mobility और Concord Control Systems है।

किस कंपनी में कितनी है हिस्सेदारी?

Quadrant Future Tek: आशीष कचोलिया ने क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक में हिस्सेदारी खरीदी है। उनके पास कंपनी के 7,64,584 इक्विटी शेयर है। यानी वह कंपनी के 1.91 फीसदी के हिस्सेदार है। इस हिस्सेदारी की कीमत 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आज Quadrant Future Tek के शेयर 1.52 फीसदी की तेजी के साथ 525.90 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

Qualitek Labs: आशीष कचोलिया के पास SME फर्म क्वालिटेक लैब्स की हिस्सेदारी है। उनके पास 5.07 फीसदी हिस्सेदारी है। शेयर की बात करें तो उनके पास 5,06,400 इक्विटी शेयर है। क्वालिटेक लैब्स इस साल जनवरी में लिस्ट हुआ था। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में क्वालिटेक लैब्स के शेयर (Qualitek Labs Share) 2.91 फीसदी की बढ़त के साथ 348.00 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

Thomas Scott (India): आशीष कचोलिया के पास गारमेंट और अपैरल कंपनी थॉमस स्कॉट (इंडिया) में 2.4 फीसदी हिस्सेदारी है। उन्होंने इस कंपनी के 3,07,539 इक्विटी शेयर खरीदे हैं। कंपनी के शेयर 2 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 307.65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए हैं।

Shree OSFM-Concord Control: श्री ओएसएफएम ई-मोबिलिटी ने शेयर बाजार को बताया कि उनकी कंपनी के 5,59,700 इक्विटी शेयर आशीष कचोलिया के पास है। वहीं, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स में कचोलिया की हिस्सेदारी 1.21 फीसदी है।

श्री ओएसएफएम ई-मोबिलिटी के शेयर (Shree OSFM E-Mobility Share) 5.40 फीसदी चढ़कर 123.00 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। वहीं, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर (Concord Control Systems Ltd Share) 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 1,150.20 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।